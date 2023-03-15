Так пуститься берега и заплыть так далеко, что того берега и не видно, позволил себе интернет-магазин, занимающийся гравировкой. Он предложил покупателям зажигалки с изображением расстрелянного за слова "Слава Украине" воина, сообщает 24 Канал.

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"Аксессуар" с изображением погибшего героя

Однако самым возмутительным было описание зажигалки с изображением Александра Мациевского, которому посмертно присвоили звание Героя Украины. Продавцы позволили себе назвать ее "прекрасным аксессуаром" от пользования которым можно "получить удовольствие".

Ожидаемо, что на фейсбук-странице магазина такое сообщение продержалось недолго из-за возмущения общества, ведь других эмоций циничное отношение к памяти расстрелянного военного оно вызвать не могло

Однако прежде чем его удалили, пользователь твиттера успел сделать скриншот и опубликовать его в сети.

Предложение интернет-магазина / Скриншот "Сержанта Бандеропса"

Украинцы взбешены

В результате своего необдуманного поступка магазин получил множество разгневанных комментариев пользователей сети, а также рейтинг, обрушившийся до 1,2 из 5. В своих реакциях украинцы иногда не подбирали и слова.

Ну типа обычная жига, оставьте все как есть, нет, бл*. На*уя тулить туда погибшего? Да, он стал символом, вдохновителем для борьбы, но использовать его образ в маркетинговых целях, это некий максимальный цинизм и у**анство,

– написал один из пользователей твиттера.

Другие комментаторы отметили, что это то же, что на торт нанести изображение уничтоженного драматического театра в Мариуполе, и целесообразно спросили, получил ли магазин вообще на такой "товар" разрешение от семьи погибшего.

Я этого не понимаю. Те, кто такое делают, имеют человечность вообще?

– спросила пользователь соцсети.

Также под сообщением в твиттере рационально подчеркнули, что верующие, к примеру, не носят Иисуса на зажигалках и трусах. Всему должен быть предел.

Конечно, после множества подобных комментариев сообщение с фейсбук-страницы исчезло, а появилось другое, с публичными извинениями. В нем магазин, в частности, отметил, что "это изделие не массовое, только есть у одного человека".

"Мы не должны были браться за этот заказ! Должны были от него отказаться и вообще не выставлять в интернет фотографию в качестве примера работы. Все посты и фотографии удалены. Мы признаем ошибку и просим прощения!" – говорится в сообщении магазина. Однако и под ним украинцы оставили свои разъяренные комментарии и призвали за возмутительное описание взять ответственность.