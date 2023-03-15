Так пуститися берега та заплисти так далеко, що того берега й не видно, дозволив собі інтернет-магазин, що займається гравіруванням. Він запропонував покупцям запальнички з зображенням розстріляного за слова "Слава Україні" воїна, повідомляє 24 Канал.

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"Аксесуар" з зображенням загиблого героя

Однак найобурливішим був опис запальнички з зображенням Олександра Мацієвського, якому посмертно присвоїли звання Героя України. Продавці дозволили собі назвати її "прекрасним аксесуаром" від користування яким можна "отримати задоволення".

Очікувано, що на фейсбук-сторінці магазину такий допис протримався недовго через обурення суспільства, адже інших емоцій цинічне ставлення до памʼяті розстріляного військового він викликати не міг.

Однак перш ніж його видалили, користувач твітеру встиг зробити скриншот та опублікувати його у мережі.

Пропозиція інтернет-магазину / Скриншот "Сержанта Бандеропса"

Українці розлючені

У результаті свого необдуманого вчинку магазин отримав безліч розгніваних коментарів користувачів мережі, а також рейтинг, який обвалився до 1,2 з 5. У своїх реакціях українці подекуди не добирали й слів.

Ну типу звичайна жига, залиште все як є, нє, бл*. На*уя тулити туди загиблого? Так, він став символом, надихачем для боротьби, але використовувати його образ в маркетингових цілях, це якийсь максимальний цинізм та у**анство,

– написав один з користувачів твітеру.

Інші коментатори зауважили, що це те ж, що на торт нанести зображення знищеного драматичного театру у Маріуполі, та доцільно запитали чи магазин взагалі отримав на такий "товар" дозвіл від родини загиблого.

Я зовсім цього не розумію. Ті хто таке роблять, мають людяність взагалі?

– запитала користувачка соцмережі.

Також під дописом у твітері раціонально підкреслили, що віруючі, до прикладу, не носять Ісуса на запальничках та трусах. Усьому має бути межа.

Звісно, після безлічі подібних коментарів допис з фейсбук-сторінки зник, натомість появився інший, з публічними вибаченнями. У ньому магазин зокрема, зазначив, що "цей виріб не є масовим, лише є у однієї людини".

"Ми не мали братися за те замовлення! Мали від нього відмовитись і взагалі не виставляти в інтернет фотографію як приклад роботи. Всі пости і фотографії видалені. Ми визнаємо помилку і просимо вибачення!" – йдеться у повідомленні магазину. Однак й під ним українці залишили свої розлючені коментарі та закликали за обурливий опис взяти відповідальність.