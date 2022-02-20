Как сообщили в прессслужбе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, дело открыли по статье 296 о хулиганстве.
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СМИ пишут, что инцидент произошел еще 15 февраля возле рынка "Зеленый". Неизвестный мужчина жестоко избил парковщика, участника ООС. По словам самого потерпевшего, мужчина после возгласа "меня за**бали эти атошники" начал бить его металлической дубинкой.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное статьей 296 (Хулиганство),
– сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что правоохранители установили личность нарушителя, это местный житель.
"Также назначена экспертиза по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшему. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении пресс-службы.
Какое наказание светит нападавшему
Санкция статьи предусматривает:
- штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан,
- или арест на срок до 6 месяцев,
- или ограничением свободы на срок до 5 лет.
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