В полиции рассказали, что провокаторы хотели создать привлекательную "телекартинку" для пропагандистских СМИ страны-агрессора. Всего к Офису президента планировали стянуть 1500 человек.

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Сотрудники Департамента стратегических расследований уже провели обыски у задержанных. Правоохранители изъяли:

флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами;

"черновые" записи;

десятки мобильных телефонов и банковских карт.

Разоблачения и прекращения сети организаторов проплаченных митингов – это результат кропотливой ежедневной работы, которую проводит полиция, чтобы не позволить заинтересованным лицам расшатывать ситуацию внутри государства и сеять панику среди граждан,

– говорится в сообщении.

СБУ переходит на усиленный режим службы

СБУ сообщила об очередных истоках гибридной войны против Украины. Именно поэтому силовики приняли решение перейти на усиленный режим службы.

В СБУ подчеркнули: террористы, которыми руководит Россия, готовы пойти на все ради достижения своих циничных целей.

Целью боевиков является обвинить украинскую сторону в провокациях. Оккупанты распространяют разнообразные фейки об Украине.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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