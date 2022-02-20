В полиции рассказали, что провокаторы хотели создать привлекательную "телекартинку" для пропагандистских СМИ страны-агрессора. Всего к Офису президента планировали стянуть 1500 человек.
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Сотрудники Департамента стратегических расследований уже провели обыски у задержанных. Правоохранители изъяли:
- флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами;
- "черновые" записи;
- десятки мобильных телефонов и банковских карт.
Разоблачения и прекращения сети организаторов проплаченных митингов – это результат кропотливой ежедневной работы, которую проводит полиция, чтобы не позволить заинтересованным лицам расшатывать ситуацию внутри государства и сеять панику среди граждан,
– говорится в сообщении.
СБУ переходит на усиленный режим службы
- СБУ сообщила об очередных истоках гибридной войны против Украины. Именно поэтому силовики приняли решение перейти на усиленный режим службы.
- В СБУ подчеркнули: террористы, которыми руководит Россия, готовы пойти на все ради достижения своих циничных целей.
- Целью боевиков является обвинить украинскую сторону в провокациях. Оккупанты распространяют разнообразные фейки об Украине.
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