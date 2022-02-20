У поліції розповіли, що провокатори хотіли створити привабливу "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ країни-агресорки. Загалом до Офісу Президенту планували стягнути 1500 людей.

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Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань вже провели обшуки у затриманих. Правоохоронці вилучили:

  • прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами;
  • "чорнові" записи;
  • десятки мобільних телефонів та банківських карток.

Викриття та припинення мережі організаторів проплачених мітингів – це результат кропіткої щоденної роботи, яку проводить поліція, аби не дозволити зацікавленим особам розхитувати ситуацію в середині держави та сіяти паніку серед громадян,
– мовиться у повідомленні.

СБУ переходить на посилений режим служби

  • СБУ повідомила про чергові витоки гібридної війни проти України. Саме тому силовики ухвалили рішення перейти на посилений режим служби.
  • У СБУ наголосили: терористи, якими керує Росія, готові піти на все заради досягнення своїх цинічних цілей.
  • Метою бойовиків є звинуватити українську сторону у провокаціях. Окупанти поширюють різноманітні фейки про Україну.

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