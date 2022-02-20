Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, справу відкрили за статтею 296 про хуліганство.

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ЗМІ пишуть, що інцидент стався ще 15 лютого біля ринку "Зелений". Невідомий чоловік жорстоко побив паркувальника, учасника ООС. За словами самого потерпілого, чоловік після вигуку "мене з**бали ці АТОшнікі" почав бити його металевим кийком.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження передбачене статтею 296 (хуліганство),

– повідомили у поліції.

Також у прес-службі додали, що правоохоронці встановили особу порушника, це місцевий житель.

"Також призначено експертизу щодо встановлення ступеню тяжкості завданих тілесних ушкоджень потерпілому. Досудове розслідування триває", – мовиться у повідомленні пресслужби.

Яке покарання світить нападнику

Санкція статті передбачає:

штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеженням волі на строк до 5 років.

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Зауважимо, що раніше в Одесі патрульний допоміг захистити відвідувачів кафе. Агресивний чоловік приніс до закладу сокиру.