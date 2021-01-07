В здание Капитолия зашли вооруженные спецназовцы: видео
В Капитолий, который штурмом взяли сторонники Трампа, зашла группа вооруженных спецназовцев ФБР. Отметим, что, кроме того, в Капитолий направили войска Нацгвардии, чтобы успокоить протесты.
Во время событий, которые происходят в Конгрессе, уже пострадали несколько митингующих и полицейских. Также СМИ сообщают о погибшей в результате огнестрельного ранения женщине. Видео со спецназовцами ФБР, входящими в Капитолий, обнародовала в своем твиттере журналистка NBCNews Лей Ен Келдвел.
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Спецгруппа ФБР в комплексе Капитолия,
– подписала она ролик.
На нем видно, как ФБРовцы в полном обмундировании идут по коридорам здания. На них бронежилеты, шлемы, в руках оружие.
Спецназовцы в здании Капитолия: видео
Что происходит в Вашингтоне: кратко
- В США 6 января проходит последняя процедура перед инаугурацией нового президента. Речь идет об утверждении результатов выборов в Конгрессе. По сути – это формальность, которая обычно происходит без особых сюрпризов.
- Впрочем, 6 января в Вашингтоне Трамп провел митинг своих сторонников. Во время него он заявил: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения".
- Фактически действующий глава Белого дома призвал людей идти к Капитолию, чтобы помешать утверждению победы Байдена. После этого митингующие ворвались в здание Конгресса, а его заседание пришлось прервать.
- Сенаторов из Капитолия эвакуировали в специальных противогазах, поскольку правоохранители использовали внутри здания слезоточивый газ.
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