В Капитолий, который штурмом взяли сторонники Трампа, зашла группа вооруженных спецназовцев ФБР. Отметим, что, кроме того, в Капитолий направили войска Нацгвардии, чтобы успокоить протесты.

Во время событий, которые происходят в Конгрессе, уже пострадали несколько митингующих и полицейских. Также СМИ сообщают о погибшей в результате огнестрельного ранения женщине. Видео со спецназовцами ФБР, входящими в Капитолий, обнародовала в своем твиттере журналистка NBCNews Лей Ен Келдвел.

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Спецгруппа ФБР в комплексе Капитолия,

– подписала она ролик.

На нем видно, как ФБРовцы в полном обмундировании идут по коридорам здания. На них бронежилеты, шлемы, в руках оружие.

Спецназовцы в здании Капитолия: видео

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

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