У будівлю Капітолію зайшли озброєні спецпризначенці: відео
У Капітолій, який штурмом взяли прихильники Трампа, зайшла група озброєних спецпризначенців ФБР. Зауважимо, що, окрім того, до Капітолію направили війська Нацгвардії, щоб угамувати протести.
Під час подій, що точаться у Конгресі, вже постраждали кілька мітингувальників і поліцейських. Також ЗМІ повідомляють про загиблу в результаті вогнепального поранення жінку. Відео зі спецпризначенцями ФБР, що входять до Капітолію, оприлюднила у своєму твіттері журналістка NBCNews Лей Ен Келдвел.
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Спецгрупа ФБР у комплексі Капітолію,
– підписала вона ролик.
На ньому видно, як ФБРівці у повному умундируванні йдуть коридорами будівлі. На них бронежилети, шоломи, у руках зброя.
Спецпризначенці у будівлі Капітолію: відео
Що відбувається у Вашингтоні: коротко
- У США 6 січня відбувається остання процедура перед інавгурацією нового президента. Йдеться про затвердження результатів виборів у Конгресі. По суті – це формальність, яка зазвичай відбувається без особливих сюрпризів.
- Втім, 6 січня у Вашингтоні Трамп провів мітинг своїх прихильників. Під час нього він заявив: "Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразки".
- Фактично чинний глава Білого дому закликав людей іти до Капітолію, щоб перешкодити затвердженню перемоги Байдена. Після цього мітингувальники увірвалися до будівлі Конгресу, а його засідання довелось перервати.
- Сенаторів із Капітолію евакуйовували у спеціальних протигазах, оскільки правоохоронці використовували всередині будівлі сльозогінний газ.
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