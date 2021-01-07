У Капітолій, який штурмом взяли прихильники Трампа, зайшла група озброєних спецпризначенців ФБР. Зауважимо, що, окрім того, до Капітолію направили війська Нацгвардії, щоб угамувати протести.

Під час подій, що точаться у Конгресі, вже постраждали кілька мітингувальників і поліцейських. Також ЗМІ повідомляють про загиблу в результаті вогнепального поранення жінку. Відео зі спецпризначенцями ФБР, що входять до Капітолію, оприлюднила у своєму твіттері журналістка NBCNews Лей Ен Келдвел.

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Спецгрупа ФБР у комплексі Капітолію,

– підписала вона ролик.

На ньому видно, як ФБРівці у повному умундируванні йдуть коридорами будівлі. На них бронежилети, шоломи, у руках зброя.

Спецпризначенці у будівлі Капітолію: відео

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

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