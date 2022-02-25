Соответствующую информацию подтвердили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда,

– пишет Суспільне Чернигов

Кроме этого, журналисты отмечают, что в результате попадания в дом начался пожар.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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Текст публикации Суспільного Чернигова:

В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. В настоящее время здание горит. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС