Соответствующую информацию подтвердили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда,
– пишет Суспільне Чернигов
Кроме этого, журналисты отмечают, что в результате попадания в дом начался пожар.
Текст публикации Суспільного Чернигова:
В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. В настоящее время здание горит. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС