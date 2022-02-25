Відповідну інформацію підтвердили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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У будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди,
– пише Суспільне Чернігів
Окрім цього, журналісти зазначають, що внаслідок влучання в будинок почалася пожежа.
Текст публікації Суспільного Чернігів:
У будівлю обласного управління СБУ в Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС