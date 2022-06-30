Здесь будут приняты исторические решения, чтобы остановить войну, – Владимир Кличко о саммите НАТО

На саммите НАТО будут приняты исторические решения, которые помогут остановить войну в Украине.

Об этом заявил Владимир Кличко во время конференции Альянса в Мадриде.

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Украина и война в Украине – в центре этого саммита НАТО в Мадриде. Будут приняты многие решения, исторические решения, чтобы остановить эту бессмысленную войну в Украине. Величайшую войну в Европе после Второй мировой войны. Эту войну нужно остановить как можно скорее,

– сказал Владимир Кличко.

Ранее Виталий и Владимир Кличко приняли участие в панельных дискуссиях в рамках саммита НАТО. Виталий Кличко заявил, что в случае победы Путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием.

Напомним, саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня.

Кратко о новой стратегии НАТО

29 и 30 июня главы государств и правительств союзников НАТО собрались вместе в Мадриде и одобрили новую стратегическую концепцию. Новая Стратегическая концепция Альянса подтверждает, что его ключевой целью является:

сдерживание и оборона;

предупреждение кризисов и управление ими;

кооперативная безопасность.

В связи с последними событиями, в первую очередь действиями России, НАТО планирует значительно усилить обучение и силы сдерживания и обороны, обязуясь защищать друг друга в случае нападения.

Для усиления сил обороны НАТО будет постоянно следить за ситуацией на суше, море и в воздухе, усилив комплекс противовоздушной и противоракетной обороны. Также отмечается, что до тех пор, пока в мире будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, чтобы иметь силу сдерживания.

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