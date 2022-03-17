Еще в начале февраля Елена Попова была успешным киевским фотографом, создавала авторские портреты и рекламные борды для сетей супермакетов и ресторанов. Много работала, готовилась с любимым и друзьями к полумарафону и воспитывала кота.

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Сейчас эта хрупкая девушка почти в круглосуточном режиме пытается наладить поставки гуманитарной помощи, ищет ресурсы, чтобы закрыть бытовые нужды вынужденных переселенцев, городов в оккупации и военнослужащих. Шутит, что все вокруг стали немного похожими на волшебных матерных пони. Но иногда в соцсетях напоминает, что "ни одна шизофреническая курица с имперскими замашками и абсолютным невежеством в истории не одолеет Украину".

О том, что изменила война

Великая война для Поповой началась так же, как и для всей Украины – на рассвете 24 февраля.

"Думаю, здесь у всех все происходило очень подобно. Первые взрывы. Звонок подруги: "Война началась!". Внутри все опускается и ты осознаешь, что оказался в абсолютно абсурдной ситуации, которая не должна произойти вообще никогда в жизни. Потом – заправка , очереди, позвонить всем, спросить, кому нужна помощь", – рассказывает она.

После начала полномасштабного вторжения Елена начала помогать тем, чью жизнь разрушила война / Фото из соцсетей Поповой

Говорит, что из Киева в первые дни с начала полномасштабной агрессии России уехала совершенно внезапно – везла подруг в бомбоубежище, но за три минуты до прибытия они убедили ее уезжать из города.

Мне кажется, что сейчас многие прошли через этот хаос. Поэтому нет смысла спрашивать, кто как выбрался, добрался, собрался, у кого какое настроение и как дела. Единственное, что сейчас важно спрашивать: все ли целы и нужна ли какая-нибудь помощь,

– говорит Попова.

Оказавшись в 200 километрах от столицы, она сначала хотела возвращаться назад, но подруги остановили. При этом на вопрос, не рассматривала ли она вариант ехать из Украины куда-нибудь в Европу, возмущенно отвечает:

Ехать вообще не вариант. Я и так на себя очень злюсь, что я не в самом Киеве, а рядом с ним. Как только я столкнулась с тем, что я здесь могу что-нибудь делать, начала развозить, кому-то помогать, поддерживать с контактами. Слушай, здесь сейчас столько всего нужно сделать, какая на*уй Европа?"

Про начало волонтерства

Работать по специальности и помогать на информационном поле Попова после выезда не могла. Во-первых, из-за сумбурного отъезда, не взяла с собой фотоаппарат. Во-вторых, не хотела навредить – работа фотографом в воюющей стране требует специальной подготовки, чтобы она могла принести пользу. Она решила помогать другим.

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"Сначала занималась точечной помощью. Потом связалась с фондом при горсовете в Гайсине – была возможность с батальоном в Херсон отправить гуманитарную помощь. Потом бросила клич, мне написали, что еще нужно в городе. Села, посчитала, поняла, что самостоятельно могу закрыть незначительную часть потребностей. Написала пост, что все желающие могут присоединиться к покупке детских вещей. Рассчитывала, что мне сбросят около 10 тысяч гривен, и мы хотя бы за покупками не зря поедем. Но за вечер мне скинули 70 тысяч. Просто знакомые и знакомые знакомых, которые хотели помочь. На эти деньги мы купили детские питание, подгузники, лекарства", – вспоминает она.

Сейчас Попова сотрудничает с одним винницким волонтерским центром. Поняв, что ее личных средств на долго не хватит, девушка решила запустить в открытую продажу свой авторский курс по фотографии.

Все вырученные средства пойдут на помощь другим.

Цена – от 100 грн до 5 тысяч. Кто сколько может. Все деньги пойдут на гуманитарку. Оплата идет через IBAN, значит, что-то идет на налог. Государству сейчас тоже необходима поддержка. Просто собирать деньги мне морально неудобно. Даже несмотря на то, что прошу не для себя. А так мы и нужды других сможем закрыть, и люди смогут чем-то себя занять в комендантский час или ожидая воздушных тревог. И те, кому это нужно, смогут освоить новую профессию с нуля: курс полноценный и дает такую ​​возможность,

– говорит она.

При этом признает, что помощь в ближайшее время понадобится многим. Из-за проблем с логистикой, которые спровоцировала война, гуманитарная помощь распределяется неравномерно. "Кроме того, есть вопросы по поводу позиций, которые гуманитарка не перекрывает, вроде матрасов для военнослужащих", говорит она.

Сейчас, например, она ищет для защитников спальные мешки, термобелье, генераторы и тактические перчатки. Запросы на такие обыденные вещи меняются постоянно, и они требуют много ресурса. Эти потребности кажутся незначительными. Но если их не удовлетворить, эффективно защищать нас военнослужащим будет сложно.

Про украинцев

Девушка говорит, что с самого начала полномасштабного вторжения России люди не перестают ее удивлять. В лучшем смысле. Говорит, что есть единицы, у которых проявились самые плохие качества.

Сейчас нормально не быть в состоянии что-то делать и переживать за себя, за своего ребенка. Нормально спасать свою жизнь. Ненормально ничего не делать и рассказывать, что тебе кто-то что-то должен. Ненормально пытаться заработать на ситуации. Скотское отношение к тем, кто рядом – это ненормально,

– говорит Попова.

И сразу же добавляет просьбу убрать все нецензурные слова из характеристик этих людей перед публикацией.

При этом отмечает, что таких людей единицы и сейчас украинцы сплотились и превратились в непобедимую силу. "Но большинство вокруг готово помогать независимо от того, знакомые это твои или нет. Сейчас это всемирная поддержка отовсюду. Вокруг люди совершенно потрясающие!" – говорит она.

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"Еще месяц назад я снимала счастливые лица людей, а теперь я наблюдаю эти лица в полном отчаянии, ужасе, ярости и полной готовности сделать абсолютно все ради свободы и безопасности нашего дома", – добавляет Попова.