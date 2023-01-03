Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью.

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Путин очень переживает за свое здоровье

Яковенко отметил, что не надо иметь каких-то общих знакомых с Путиным, чтобы сказать, что глава Кремля очень переживает из-за своего здоровья и буквально ищет эликсиры долголетия.

Достаточно посмотреть на этот километровый стол, которым он (Путин – 24 Канал) отделяет себя от собеседников. Достаточно посмотреть, на каком расстоянии он садится от любой аудитории,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Что касается встреч, предусматривающих более тесное присутствие, то, заметил он, либо применяется монтаж, либо привлекаются сотрудники спецслужб, которые месяцами сидят в изоляции и стерильных бункерах, их обследуют и держат, можно сказать, в целлофановых пакетах.

Он патологически боится заболеть, заразиться, следит за своим здоровьем фантастически,

– подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью. Вероятно, как и большинство диктаторов, Путин действительно страдает патологией и ищет эликсир бессмертия.

Путин очень боится заболеть и ищет эликсир бессмертия: смотрите видео

Действительно ли Путин очень болен

Комментируя данные датской разведки о том, что Путин страдает хроническими болями и в момент полномасштабного вторжения в Украину лечился от рака, Яковенко отметил, что Путин человек – не молодой, поэтому вполне вероятно, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Судя по появлению главы Кремля на публике, можно предположить, что он, как для своего возраста, более или менее здоров.

По крайней мере, способен поддерживать какую-то минимальную работоспособность,

– заявил российский оппозиционный журналист.

В то же время он добавил, что мы живем в удивительное время, когда разведки стали более откровенными и болтливыми, чем раньше. На самом же деле это означает, что идет современная информационная война.

Что известно о здоровье Путина: коротко