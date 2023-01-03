Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью.
Читайте также У Путина большие проблемы со здоровьем, у него сейчас какое-то обострение, – политтехнолог
Путин очень переживает за свое здоровье
Яковенко отметил, что не надо иметь каких-то общих знакомых с Путиным, чтобы сказать, что глава Кремля очень переживает из-за своего здоровья и буквально ищет эликсиры долголетия.
Достаточно посмотреть на этот километровый стол, которым он (Путин – 24 Канал) отделяет себя от собеседников. Достаточно посмотреть, на каком расстоянии он садится от любой аудитории,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Что касается встреч, предусматривающих более тесное присутствие, то, заметил он, либо применяется монтаж, либо привлекаются сотрудники спецслужб, которые месяцами сидят в изоляции и стерильных бункерах, их обследуют и держат, можно сказать, в целлофановых пакетах.
Он патологически боится заболеть, заразиться, следит за своим здоровьем фантастически,
– подчеркнул Яковенко.
Российский оппозиционный журналист добавил, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью. Вероятно, как и большинство диктаторов, Путин действительно страдает патологией и ищет эликсир бессмертия.
Путин очень боится заболеть и ищет эликсир бессмертия: смотрите видео
Действительно ли Путин очень болен
Комментируя данные датской разведки о том, что Путин страдает хроническими болями и в момент полномасштабного вторжения в Украину лечился от рака, Яковенко отметил, что Путин человек – не молодой, поэтому вполне вероятно, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Судя по появлению главы Кремля на публике, можно предположить, что он, как для своего возраста, более или менее здоров.
По крайней мере, способен поддерживать какую-то минимальную работоспособность,
– заявил российский оппозиционный журналист.
В то же время он добавил, что мы живем в удивительное время, когда разведки стали более откровенными и болтливыми, чем раньше. На самом же деле это означает, что идет современная информационная война.
Что известно о здоровье Путина: коротко
- Состояние здоровья все больше подводит российского диктатора Владимира Путина. По данным СМИ, он все чаще нуждается в отдыхе и пристальном наблюдении врачей.
- Российский президент Владимир Путин внезапно отменял свои официальные поездки. Вероятно, состояние здоровья диктатора оставляет желать лучшего.
- Кроме того, Путин не собирается выползать из бункера к журналистам. Это стало уже настолько подозрительно, что в Кремле решили сделать "официальное" заявление. Песков объяснил, что выходить к журналистам бункерному деду мешает пандемия COVID-19.