Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що не знає таких прикладів серед очільників інших держав, щоб ті настільки хворобливо ставилися б до свого здоров'я.

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Путін дуже переживає за своє здоров'я

Яковенко зазначив, що не треба мати якихось спільних знайомих із Путіним, щоб сказати, що глава Кремля дуже переймається через своє здоров'я й буквально шукає еліксири довголіття.

Достатньо подивитися на цей кілометровий стіл, яким він (Путін – 24 Канал) відокремлює себе від співрозмовників. Достатньо подивитися, на якій відстані він сідає від будь-якої аудиторії,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Стосовно ж зустрічей, які передбачають більш тісну присутність, то, зауважив він, або застосовується монтаж, або залучаються співробітники спецслужб, які місяцями сидять в ізоляції та у стерильних бункерах, їх обстежують і тримають, можна сказати, в целофанових пакетах.

Він патологічно боїться захворіти, заразитися, стежить за своїм здоров'ям фантастично,

– наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що не знає таких прикладів серед очільників інших держав, щоб ті настільки хворобливо ставилися б до свого здоров'я. Ймовірно, як і більшість диктаторів, Путін справді страждає на патологію та шукає еліксир безсмертя.

Путін дуже боїться захворіти й шукає еліксир безсмертя: дивіться відео

Чи справді Путін дуже хворий

Коментуючи дані данської розвідки про те, що Путін страждає від хронічного болю й у момент повномасштабного вторгнення в Україну лікувався від раку, Яковенко зауважив, що Путін людина – не молода, тому цілком ймовірно, що він має якісь проблеми зі здоров'ям. Судячи з появ глави Кремля на публіці, можна зробити висновок, що він, як для свого віку, більш-менш здоровий.

Принаймні спроможний підтримувати якусь мінімальну працездатність,

– заявив російський опозиційний журналіст.

Водночас він додав, що ми живемо в дивовижний час, коли розвідки стали більш відверті й балакучі, ніж раніше. Насправді ж це означає, що відбувається сучасна інформаційна війна.

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