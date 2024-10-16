Во время совещания с правительством Путин снова заставил забеспокоиться своих поклонников

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Какое здоровье у Путина

Так, глава Кремля рассказал, что он регулярно проходит обследование в Центральной клинической больнице. Об этом политик сказал в контесте обсуждения вакцинации от гриппа. Мол, отечественные вакцины лучше иностранных.

Однако этих слов оказалось достаточно для фанатов преступника. Они заволновались. Поэтому пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был вынужден давать разъяснения по этому поводу.

"Визиты Путина в ЦКБ – это обычные диспансеризации, которые проводятся с профилактической целью", – объяснил пресс-секретарь российского диктатора.

К слову, 22 октября 2023 года российские телеграмм-каналы утверждали, что у Владимира Путина якобы были существенные проблемы со здоровьем и даже внезапно остановилось сердце. Впрочем, информация оказалась вбросом.