Під час наради з урядом Путін знову змусив занепоїтися своїх шанувальників

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Яке здоров'я у Путіна

Так, очільник Кремля розповів, що він регулярно проходить обстеження у Центральній клінічній лікарні. Про це політик сказав у контесті обговорення вакцинації від грипу. Мовляв, вітчизняні вакцини кращі за іноземні.

Однак цих слів виявилося достатньо для фанатів злочинця. Вони захвилювалися. Тому речник Путіна Дмітрій Пєсков був вимушений давати роз'яснення з цього приводу.

"Візити Путіна до ЦКЛ – це звичайні диспансеризації, які проводяться з профілактичною метою", – пояснив прессеретар російського диктатора.

До слова, 22 жовтня 2023 року російські телеграм-канали стверджували, що у Владіміра Путіна буцімто були суттєві проблеми зі здоров'ям і навіть раптово зупинилося серце. Втім, інформація виявилася вкидом.