В Налоговом комитете Верховной Рады Украины подчеркнули, что готовы дискутировать с бизнесом, однако отметили, что "здоровью вредит все, кроме кислорода". К чему может привести "налоговая коллизия" между властью и бизнесом и как это повлияет на украинцев – разбирался сайт 24 канала.

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Как повышался акциз на ТИЭНы В январе 2020 года был принят закон №466, согласно которому акцизы на табачные изделия для электрического нагрева (далее – ТИЭНы) увеличивались на 320%. Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами".

В интервью В январе 2020 года был принят закон №466, согласно которому акцизы на табачные изделия для электрического нагрева (далее – ТИЭНы) увеличивались на 320%. Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами".В интервью 24 каналу госслужащий отметил, что бизнес призвал снизить процент, на который планировали поднимать акциз. Он лоббировал его повышение на 250%, а не на 320%, как предполагал законопроект, а разницу хотел отсрочить.

Обратите внимание: в феврале 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил поправки к законопроекту №4278, которые снижают на 30% акциз на ТИЭНы – IQOS и GLO. Однако сейчас есть договоренность с Арахамией о том, что упомянутой поправки не будет в законе.

Контрабанда

Эксперты уверены, что налоговая политика негативно повлияла на рынок табачных изделий / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Год назад, когда мы начали информационную кампанию по нелегальному рынку табачных изделий, его доля составила 6,9% рынка Украины. Через год этот показатель достиг 18,1% – почти 300% роста за 12 месяцев. Это более 14,4 миллиарда гривен утраченного дохода бюджета Украины,

– подчеркнул гендиректор компании Japan Tobacco Ukraine Пол Холловей.

Незаконные игроки рынка увеличивают свою прибыль, расширяют инфраструктуру сбыта, отметил гендиректор компании British American Tobacco Ukraine Кахабер Бенидзе. Он добавил, что в то же время легальным производителям табачной продукции приходится работать "в условиях постоянно растущей административной и финансовой нагрузки".

Легальный рынок табачных продуктов сократился на 40%, отметил Чернак / Инфографика ассоциации "Укртабак"

Налоговая политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом получения дополнительных поступлений в бюджет. За последние три года легальный рынок табачных продуктов сократился на 40%, а объемы торговли нелегальными сигаретами приобретают невиданные до сих пор масштабы.

– отметил директор компании Imperial Tobacco Ukraine Растислав Чернак.

От имени производителей табачных изделий Чернак предложил продлить срок достижения акцизного налогообложения Евросоюза на 5 лет. По его мнению, такие действия помогут стабилизировать ситуацию как на табачном рынке, так и с поступлениями в бюджет от табачной отрасли.

Интересно знать: ежегодно (до 2025-го) акциз на табачные изделия будет дополнительно расти на 20%, чтобы за четыре года достичь акцизного налогообложения ЕС.

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Потеря инвестиций

Костас Салварас, гендиректор Philip Morris Ukraine, обратил внимание на еще одно последствие "непредсказуемости регулирования табачной отрасли" в стране – потерю инвестиций.

Три из наших компаний готовы рассмотреть возможность локализовать производство табакосодержащих изделий для электрического нагрева в Украине, если государство создаст соответствующие условия… Такая локализация за 3 года принесет Украине более шести миллиардов гривен инвестиций и около четырех миллиардов дополнительного налога на прибыль. Выгода для платежного баланса страны составит около 15 миллиардов гривен,

– резюмировал он.

Что говорит власть

Данило Гетманцев, председатель Налогового комитета Верховной Рады Украины, планирует дискутировать с представителями бизнеса и коллегами из парламента по акцизам на ТИЭНы. Однако он отмечает: "Я не принимаю какую-либо аргументацию отрасли относительно того, что ТИЭНы являются менее вредным продуктом для потребления". По его мнению, "здоровью вредит все, кроме кислорода".

Почему акцизы на сигареты с фильтром должны повышаться, а на ТИЭНы – нет? Я абсолютной логики не вижу. Однако мы еще будем дискутировать с бизнесом,

– сказал Гетманцев в комментарии сайту 24 канала.