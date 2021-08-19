Сайт 24 канала поговорил с политиком о помощи от МВФ, деолигархизации, судебной реформе, ликвидации ОАСК, протестах ФЛП, "правке Арахамии" и демократии.

Важно "Правка Арахамии" отменяется: в Раде передумали уменьшать акциз на IQOS

Во время разговора вспомнили, как "слуга народа" работал в Партии регионов, распространял фейки и голосовал за коллегу от ОПЗЖ "в качестве определенного жеста уважения".

"Подарок" от МВФ и ликвидация ОАСК

Накануне в Офисе президента подчеркнули, что 23 августа Украина получит от МВФ 2,7 миллиардов долларов, "хороший подарок" к 30-летию независимости, после телефонного разговора Зеленского с директором-распорядителем фонда Георгиевой. На самом же деле в МВФ анонсировали выделение средств еще в марте этого года, а уже в апреле глава НБУ Шевченко отметил сумму. Поэтому не является ли такое заявление ОПУ проявлением демагогии?

Это, бесспорно, не подарок. Эти деньги, которые направлены на оживление экономики мировой. Все государства-члены Международного валютного фонда получают соразмерную сумму своему проценту участия в МВФ. Такая мера уже была в 2009 году предпринята в период кризиса 2008 года.

Заявления офиса президента не являются и не могут быть демагогией. Никто не скрывал, что об этом говорили на уровнях президента, главы Нацбанка и министра финансов. Этот транш не является следствием исключительно переговоров Украины и МВФ. Он является следствием и работы команды, и следствием решения самого Международного валютного фонда.

В интервью "Интерфакс-Украина" вы говорили: "Нормальная работа БЭБ означает конец "тени" в перспективе года-двух лет". А как вы относитесь к решению конкурсной комиссии, которую возглавляет Милованов, не допустить Данилюка к участию в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности?

Мне бы хотелось, чтобы Данилюк (экс-секретарь СНБО – 24 канал) участвовал в конкурсе, если я говорю как человек. Как юрист вынужден признать, что есть определенные юридические ограничения, которые не дают возможности участвовать в конкурсе. Эти ограничения имели место именно в этом случае.

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5 августа Данилюк подал иск в Окружной админсуд Киева. Он требует остановить конкурс из-за нарушения процедур. Как думаете, какое решение примет суд?

Не знаю, будет ли удовлетворение иска в виде приостановления работы комиссии. Если бы я был судьей, то я бы воздержался от такого решения. Но на то есть суд, чтобы принимать беспристрастное решение. И отвечать за него перед законом.

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Вы говорите о "беспристрастных решениях". А такие решения принимают в ОАСК?

Там есть разные судьи – профессиональные и порядочные. Есть вопросы у меня и общества к тем или иным решениям, которые они принимали. Однако вешать ярлыки совершенно неправильное дело.

Поддерживаете ли вы ликвидацию Окружного админсуда?

Сложный вопрос. Соответствующий законопроект (№5369 – 24 канал) лежит в Верховной Раде. С точки зрения оптимизации судебной системы и упразднения того негативного имиджа, который имеет за собой это учреждение, возможно, это и имеет смысл.

За или против?

Скорее за, чем против.

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Относительно судебной реформы. Ее многие украинцы, в частности, президент, считают одним из важнейших вызовов для действующей власти. Какие законопроекты должны нас приблизить к ней?

Мы затянули с судебной реформой. Однако законы о возобновлении работы ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей – 24 канал) и о Высшем совете правосудия являются правильными в принципиальном направлении по разблокированию судебной реформы.

Я накануне подал законопроект, в соответствии с которым предложил дополнить процессуальные кодексы и закон о статусе судей нормами, которые устанавливали бы последствия для судей, принимавших немотивированные решения, которые отменялись впоследствии апелляционной или кассационной инстанциями.

Если человек профессиональный, то у него есть красные линии, за которые он не зайдет. Если он "временщик" и пришел в профессию за быстрым заработком, то у нее их нет. Противодействие коррупции в нашем государстве лежит в плоскости обеспечения профессионализма, как чиновников, так и судей.

Борьба с ФЛП и олигархами

Туристическая сфера пострадала едва ли не больше всего за последний год. Ваша мать, Елена Гетманцева, является конечным бенефициаром ООО "Туристическая профессиональная группа". Жалуется ли она вам на последствия пандемии коронавируса?

Мать горюет больше. Эта сфера, к сожалению, сейчас лежит. Она по немножко восстанавливается. Для туристического бизнеса наступили темные времена.

Возможно, вы уже предлагали ей добавить бессрочную акцию движения "Save ФОП", что сейчас происходит на Майдане, к туристической брошюре в рамках развития внутреннего туризма. Потому что сейчас на центральной площади столицы обращаешь больше внимание не на достопримечательности, а на митингующих. Сколько это еще продлится?

Она почти внутренней кухней не занимается. Я не знаю, сколько еще эта политическая акция продлится (смеется). Не хочу называть ее заказчиков, чтобы не рекламировать их. Я считаю этих людей совершенно непорядочными. Они выстраивают свою политическую карьеру, пытаясь попасть в большую политику и заработать конкретные деньги.

А я просто делаю правильные, полезные и непопулярные вещи для государства. Их здесь не делали 28 лет. Я сделаю то, что должен сделать, а потом уйду.

В мае "Зеркало недели" опубликовало фрагменты вероятного законопроекта об олигархах. Согласно обнародованной информации, олигархи смогут продать свои медиа-активы. Таким образом они избавятся от признаков олигарха. Не приведет ли это к заходу медиарынка в тень?

Олигархат – это позорное и вредное для государства явление, которое заключается во влиянии на общество за счет объединения медиа, крупного бизнеса и политики. Когда человек в одних руках держит эти три рычага, то он деструктивно влияет на общество, потому что олигарх получает свой доход, заработок и прибыль от сохранения статус-кво.

Так, если олигарх продаст свой бизнес, то он перестанет быть олигархом. Однако у нас есть принятый закон о прозрачности владения СМИ, где достаточно легко отследить реального владельца медиа.

Человек, который приобретет канал "1 + 1" или "Украина 24" должен будет объяснить происхождение своих денег. Это сложно сделать, если у тебя нет такого заработка.

Однако решит ли это проблему? У олигархов же есть немало лоббистов в парламенте и госпредприятиях. Вот недавно наблюдательный совет "УЗ" рекомендовал Кабмину назначить Александра Камышина и. о. руководителя АО. Он ранее работал менеджером в холдинге SCM Ахметова.

Я этого человека вообще не знаю, впервые слышу его фамилию. Не могу сказать, свидетельствует ли это о влиянии человека, контролирующего крупный бизнес. Однако не согласен, что сама по себе работа в компаниях Ахметова, Коломойского или Пинчука является тем же ярлыком. Я категорический противник любых люстраций. Сама по себе работа где-то не является основанием для того, чтобы человека лишать каких-то возможностей.

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Самый дорогой сахар в Европе и "правка Арахамии"

Перейдем к сахару. Цены на него вдвое выше, чем на Лондонской бирже. Согласно данным Госстата, по сравнению с июлем 2020 года сахар подорожал на 83,5%. 3 августа ваш комитет провалил законопроект №5673 о снижении квоты на ввоз в Украину белого сахара без ввозной пошлины в объеме до 60 тысяч тонн. Однако в Facebook вы пишите: "Цены на сахар падают. А переходящий на новый урожай остаток будет достаточно внушительным".



Гетманцев уверяет, что цены на сахар падают / Скриншот 24 канала

Действительно, в Украине самые высокие цены в Европе на сахар. Причины этого – разные. В прошлом году был плохой урожай, а производители сахара поддерживали товар. Это привело к его дефициту. В результате увеличилась цена сахара.

Я внес вместе с депутатом Совой (Александром, нардепом от "Слуги народа" — 24 канал) законопроект (№ 5673 – 24 канал) про эту квоту, комитет не поддержал. Вряд ли можно сказать, что я его провалил. Но я согласен с коллегами из Комитета. Мне кажется, что государство должно вмешиваться в ценообразование по меньшей мере.

Ты становишься на сторону кондитеров или сахарников, когда вмешиваешься. Несмотря на это, я встретился несколько раз с сахарниками. Мы достаточно подробно с ними обсудили цены на сахар. В результате таких консультаций согласовали определенные действия, направленные на стабилизацию рынка и на то, чтобы цена на сахар падала.

Если мы говорим о падении цены на сахар, то мы говорим не об июне, а о второй половине июля, первой половине августа. Сегодня мы видим падение цен на сахар с одной стороны, а с другой – большой переходящий остаток из прошлого урожая. Надо ли было открывать квоту? Ну смотрите, Россия открыла.

... квоту без ввозной пошлины до 140 тысяч тонн.

Это положительно повлияло на рынок. Мы квоту не открыли. Но крупные компании, например, "Астарта", завезли сахар-сырец в достаточном количестве. Дефицита сахара на рынке не было даже дня. На нас повлияло также Министерство экономики. Депутаты не поддержали законопроект, потому что Минэкономики не убеждало, что это решение является правильным.

И это к лучшему. Если бы они открыли квоту, то это бы привело к стремительному падению цен на сахар. Это было бы уже с другой стороны перекосом.

В этом году 25 февраля по обращению в комитет внес поправку №55 в законопроект №4278, которая снижает на 30% акциз на сигареты для IQOS и glo. Незадолго до этого Philip Morris направил Минфину «гарантийное письмо» с просьбой снизить налог. Не сожалеете об этом решении? По прогнозам КШЭ и Vox Ukraine, оно будет стоить госбюджету десятки миллиардов гривен.

В январе 2020-го года мы приняли закон, за который нас многие критиковали. Согласно ему, мы увеличили акцизы на IQOS на 320%, чтобы сравнять сигареты с фильтрами. Потребление IQOS увеличивалось, а акциз был в 3,2 раза меньше. Почему? Табачное лобби было очень сильное. Оно уверяло нас, что такими действиями мы не увеличим поступления в бюджет.

Трудно объяснить, что со мной тогда делали СМИ, Philip Morris, "Укртютюн" и даже "Ассоциация городов Украины" за этот закон. Бизнес призвал нас поднять акциз не на 320%, а на 250%. Все остальное они просили рассрочить по 30% ежегодно. Лобби гарантировало, что в этом случае никакой тени и контрабанды не будет.

Переговоры продолжались, даже когда закон вступил в силу. Они вылились в "правку Арахамии". В конце марта мы ее на Комитете поддержали. С мая мы получили результаты за первый квартал 2021 года – плюс 2,6 миллиардов гривен только от IQOS в бюджет. За полугодие же мы получили 5,2 миллиарда гривен. Это бешеные деньги.

Поэтому я заявил в публичной плоскости, что нужды в этой поправке нет. Мы рискнули и приняли правильное решение. Тень ушла, а судьба IQOS в общем нашем рынке табака начала расти. Абсолютное правильное решение и своевременное решение. Уже есть договоренность с Арахамией о том, что этой поправки не будет в законе. Мы не будем это принимать.

Прекрасно, ведь предлагаемое снижение акциза противоречит европейской директиве по снижению табакокурения, которую Украина обязалась выполнять.

Более безопасный табачный продукт надо стимулировать более высокими налогами. А все кроме кислорода для легких опасно. Поэтому мы приняли абсолютно правильное решение. Оно мне стоило здоровья, но я очень рад, что его фракция поддержала. Никто не верил, кстати. Philip Morris и другие крупные компании не верили, что мы его примем.

Налог на идиотов и работа в Партии регионов

Гетманцев: "Я не считаю, что принадлежность к любой партии, профессии, компании сама по себе, кроме дивизии войск СС, является приговором и преступлением" / Фото Алины Туришин

И снова об уплате налогов. В мае 2021-го в Telegram вы предложили ввести налог на идиотов – "людей, которые имеют свое мнение по всем вопросам", "никогда не проверяют информацию" и "не извиняются за фейки". В прошлом году вы опубликовали в Telegram фейк о запрете ввоза книг Булгакова в Украину…



Гетманцев распространил в Telegram фейк о запрете ввоза книг Булгакова в Украину / скриншот 24 канала

Не такой уж и фейк я распространил. Там был реальный запрет продажи одного издания из-за предисловия к этому изданию. Бесспорно, не всего Булгакова. Я тогда перепостил сообщение Бужанского с соответствующим комментарием, под которым полностью подписываюсь.

Я считаю, что любой запрет литературы, которая не касается разжигания межнациональной розни, которая не вредит государственному суверенитету, являются абсолютной чушью. Таким образом внимание к литературе только увеличивается.

Насчет идиотов в соцсетях. Этот вопрос гораздо глубже, чем просто сарказм какой-то. Это об уровне дискуссии в нашем обществе. А что такое человек? Человек – это усилие. Глупость думается сама собой, а для чего-то разумного нужны усилия. Так вот этого умного мы в соцсетях не видим почти вообще. К сожалению, уровень образованности людей катастрофичен. Однако я всегда обращаю внимание на то, как критикуют нас и события, которые происходят.

А как вы обращаете внимание? У вас в Facebook закрыты комментарии для подписчиков. Почему приняли такое решение?

Я обращаюсь к людям своими постами. Закрыл комментарии из-за атак ботов – определенных компаний, которые социально организуются только для того, чтобы дискредитировать все, что ты публикуешь.

В интервью "Hard с Влащенко" вы сказали, что ваша главная амбиция, чтобы вам было не стыдно перед детьми. Вам не стыдно перед детьми за работу помощником Владимира Сивковича, члена Партии регионов?

А почему мне должно быть стыдно? Мы ходили к Януковичу и брали у него деньги? Вы мыслите теми же шаблонами или ярлыками, о которых мы до этого говорили. Человек был в Партии регионов. И что это приговор?

Он ответственен за силовой разгон и избиение митингующих Евромайдана...

У вас есть приговор суда? Я не считаю, что принадлежность к какой – либо партии, профессии, компании сама по себе, кроме дивизии войск СС ("Галичина" - 24 канал), является приговором и преступлением. До 2010-го я работал у него на общественных началах. И благодарен ему за опыт. Это был определенный период жизни. Какие-то элементы законотворчества я перенял в то время, а потом пути разошлись. Мы вообще с ним уже четыре года не виделись.

Почему?

Не хочу отвечать. Мы не очень хорошо разошлись. Мне может за какие-то вещи и стыдно в жизни, но точно не за это.

А за какие стыдно?

Не скажу.

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Гетманцев: "Противодействие коррупции в нашей стране лежит в плоскости обеспечения профессионализма, как чиновников, так и судей" / Фото Алины Туришин

Вы поддержали кандидатуру нардепа от ОПЗЖ Юрия Павленко, когда он баллотировался на должность судьи Конституционного Суда. В интервью программе "Мокрик по живому" вы отметили, что проголосовали за него "в качестве определенного жеста уважения”, ведь вы знаете его "как человека". Вам не стыдно за это?

Я его лично знаю. Он учился в Украинском гуманитарном лицее, как и я. Мы знакомы. Юрий – это порядочный человек. Не знаю, поддерживал бы я его, если бы у него были шансы стать судьей. Но то, что я высказался за его кандидатуру, когда это поставили на голосование, то это абсолютно нормально.

Я проголосовал "за", потому что я уважаю этого человека по жизни. Что плохого?

В подкасте "Радио НВ" вы отметили: "если в Украине нет достаточного количества людей, способных умереть за демократию, то демократия невозможна, в какой бы институции она ни прививала". Объясните, кто и почему должен умереть?

Демократия – это способность признавать и утверждать своими действиями волю большинства подданных, независимо от того, что ты в меньшинстве. В стране должно быть достаточное количество людей, которые действительно ради этого принципа способны пожертвовать своей жизнью.

Вот есть вещи в мире как камни. Они существуют. Камни существуют раз и навсегда. Ты его положил ... или не ты его положил, или Бог его положил и он есть. Посадили дерево и оно растет, оно существует. Демократия – это то что существует сегодня, не зависимо от того, существовало ли это вчера, будет ли это существовать в будущем.

"Нельзя спать на вчерашней добродетели. Добродетель нужно каждый день воспитывать в себе", так сказать. Если таких людей в обществе есть достаточное количество, тогда есть и демократия.

Звучит как популистский лозунг. Почему кто-то должен умирать?

Это не популистский лозунг. Почему кто-то должен умирать? Ценность идеи измеряется способностью за нее умереть. Я считаю, что демократия, верховенство права, совесть, порядочность измеряется теми людьми, которые являются личностями. А личность – это человек, который совершает поступок, не по какой-то причине, а от того, что он сам является человеком. Демократия – это убеждение (редакция сохраняет стиль разговора героя – 24).

Блиц

Поддерживаете ли вы признание однополых браков на законодательном уровне?

Нет.

Почему?

Вы мне предлагаете?

Поддерживаете легализацию медицинского каннабиса?

Нет. А, стоп! Поддерживаю, если речь идет о его употреблении для больных, а не о производстве, как это предлагал законопроект в Верховной Раде.

Кто начал войну на Донбассе?

Интересный вопрос. Наверное, начали боевики при поддержке Российской Федерации.

ОПЗЖ или "Европейская солидарность"?

Боже упаси! Ни одна из этих партий.