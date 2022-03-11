Здравствуйте, российский изверг, – Генштаб показал фото "призрака Киева"

Легендарный "Призрак Киева" заявил, что идет за душами российских захватчиков. В Генеральном штабе ВСУ опубликовали фото украинского пилота.

Напомним, что в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля "Призрак Киева" одержал 6 воздушных побед в небе над столицей.

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Это пилот-ас Миг-29, которого называют ангелом-хранителем Киева.

Привет, русские нелюди, я лечу по ваши душу!

– заявил пилот 11 марта.



Новое фото "Призрака Киева" / Фото Генштаб ВСУ

К слову, вечером 7 марта он сбил у Обухова крылатую ракету россиян "Калибр". Она упала в поле в 5 километрах от Обухова, где и взорвалась.

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