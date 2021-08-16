Роль личности в истории

Популярность Владимира Зеленского в массах соседствует с неистовством хейтеров, а неопытность шестого президента – с его актерским апломбом. И это ставит перед Украиной как минимум две проблемы.

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С одной стороны, многие рассматривают подготовку к юбилею сквозь призму личного отношения к главе государства.

Не секрет, что заметную часть нашего общества оскорбляет само пребывание "Зе" на Банковой. А то обстоятельство, что именно Зеленскому доведется поздравить независимую страну с 30-летием, вдвойне оскорбительно для его ненавистников. В результате почти все связанное с юбилеем – от официального логотипа до праздничной программы – начинает вызывать отторжение уже потому, что ассоциируется с действующей властью.

Порой доходит до курьезов

Так, бурю ненависти в соцсетях вызвала невинная детская площадка, устроенная перед президентским офисом и навеянная творчеством Марии Примаченко. Не оценив эстетическую отсылку, разгневанные противники Зе принялись писать о "русском петухе в косоворотке" и о поругании национальных идеалов накануне тридцатилетия Независимости. Хотя если бы аналогичная инсталляция появилась на Банковой несколькими годами ранее, то многие из сегодняшних хейтеров наверняка отнеслись бы к ней вполне лояльно.

К сожалению, кое-кто готов отморозить уши назло маме: отравить собственное впечатление от национального юбилея, выискивая "зраду" на каждом шагу. Вряд ли такой настрой рационален и оправдан.

Зе и 30

С другой стороны, многое зависит от самого Владимира Александровича и его команды.

Тридцатилетие украинской Независимости – историческая веха, доставшаяся президенту Зеленскому в качестве подарка судьбы. В дальнейшем его каденция вряд ли будет отмечена чем-то более символическим. Соответственно, появляется искушение выжать из нынешнего праздника все возможные и невозможные политические бонусы. Возникает соблазн превратить 30-й День Независимости в личное президентское пиар-шоу. Сделать главным действующим лицом самого себя, потеснив страну-юбиляра.

Важно 30 лет Независимости Украины в фото: как это было

Причем с точки зрения гаранта подобная подмена ролей может показаться чем-то вполне естественным. Любой праздник предполагает зрелищность, а профессиональный шоумен Зеленский не без оснований считает себя мастером зрелищ. Если 24 августа он будет блистать на всех возможных площадках и наслаждаться всеобщим вниманием, то что в этом неправильного?..

Однако в том и дело, что тридцатая годовщина Независимости гораздо шире и масштабнее, чем фигура Владимира Александровича. Президентство Зеленского – лишь небольшой отрезок пути, пройденного нашей страной. Нынешний юбилей – это повод оглянуться назад, посмотреть на самих себя со стороны и подвести итоги.

И тут действующему главе государства было бы уместнее отступить в сторону. Не приватизировать общее. Не заслонять 30 лет новейшей украинской истории двумя годами своего собственного президентства. Не претендовать на большее, чем другие украинцы, определившие лицо страны: от ветеранов Майдана и АТО до прославленных музыкантов и спортсменов, от видных политиков 1990-х до нелюбимого Зеленским пятого президента.

Но хватит ли у Банковой такта, чтобы прочувствовать все это – и придать большому украинскому празднику подобающее звучание?