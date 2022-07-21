Такое предположение высказал 21 июля Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента в этот день.

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Какой фейк вбрасывают пропагандисты россии

Речь идет о "бегстве" главы государства из Киева. Медийные ресурсы врага в течение первых месяцев вторжения повторяли это как мантру. Мол, наш президент уже скрылся за пределы Украины. Также они периодически говорили, что якобы он не выполняет свои обязанности, потому что есть "внешнее управление". Но теперь фейкометы решили, что не обязательно придумывать ничего нового.

Появился старый-новый фейк русской пропаганды обо мне. Что вроде бы я в реанимации, что якобы обязанности главы государства выполняет Руслан Стефанчук. Ну, что можно сказать... Раньше почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или не выполняю свои обязанности. Потом все это прекратилось. И вот снова бросают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают – не способны придумать ничего нового,

– подытожил президент.

Он подчеркнул, что это выглядит, как минимум, странно. Особенно, если учитывать политическую активность, за которой можно следить в течение предыдущих дней.

Обращение Владимира Зеленского за 21 июля: смотрите видео