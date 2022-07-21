Также для того, чтобы нанести оккупантам новые ощутимые потери. Об этом президент сказал в обращении 21 июля – на 148 день войны, которую россия начала против Украины.

Заметьте ЕС утвердил 7 пакет санкций против россии, обстрел Харькова из РСЗО: основное за 148 день войны

"Нужно усиливать удары по врагу"

Владимир Зеленский заявил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, который объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности:

обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины;

определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций;

очень предметно прорабатывают вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу.

Участники заседания Ставки согласились, что имеем существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь,

– заявил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что:

был очередной разговор Андрея Ермака и генерала Залужного с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Говорили обо всех ключевых вопросах взаимодействия в оборонной сфере между Украиной и США;

провел переговоры с резидентом Коста-Рики – это первые в истории отношений между нашими государствами;

22 июля ожидаем еще и новости из Турции по разблокированию наших портов.

Зеленский высмеял очередную ложь россии

Владимир Зеленский вспомнил о фейке россиян, что якобы он в реанимации, что якобы обязанности главы государства исполняет Руслан Стефанчук.

Ну, что можно сказать... Ранее почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю свои обязанности. Потом это все прекратилось. И вот опять вбрасывают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают – не способны придумать ничего нового,

– пояснил Зеленский.

Заверил, что иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии – в том числе для наступательных действий на фронте и террора против наших городов. Президент Украины рассказал, что российская армия:

снова обстреляла из реактивной артиллерии Салтовский район Харькова. Ударила по жилому дому, торговым павильонам, общественному транспорту. Трое человек погибли, еще более 20 получили ранения;

враги из "Ураганов" атаковали Славянскую общину на Донбассе, ударили "искандерами" по Краматорску.

"Каждый из таких российских обстрелов – это аргумент, чтобы Украина получила больше HIMARS и другого современного и эффективного вооружения. Каждый из таких обстрелов только усиливает наше стремление к победе над оккупантами – непременно это будет", – пообещал Зеленский.

В США представили резолюцию, которой могут признать действия россии геноцидом

Владимир Зеленский вспомнил, что несколько месяцев назад наша экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия россии против Украины геноцидом.

И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты – сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом,

– рассказал президент Украины.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал, что в резолюции указано, что действия россии в Украине, которые включают принудительную депортацию в россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины.

Согласно проекту документа:

Сенат США осуждает россию за совершение актов геноцида против народа Украины;

призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства россия только закапывает сама себя,

– пояснил президент Украины.

Он также добавил, что подписал указ о награждении 186 участников боевых действий, которые отмечены государственными наградами.

Смотрите также – обращение Зеленского за 21 июля: видео