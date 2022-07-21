Также для того, чтобы нанести оккупантам новые ощутимые потери. Об этом президент сказал в обращении 21 июля – на 148 день войны, которую россия начала против Украины.
Заметьте ЕС утвердил 7 пакет санкций против россии, обстрел Харькова из РСЗО: основное за 148 день войны
"Нужно усиливать удары по врагу"
Владимир Зеленский заявил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, который объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности:
- обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины;
- определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций;
- очень предметно прорабатывают вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу.
Участники заседания Ставки согласились, что имеем существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь,
– заявил президент Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что:
- был очередной разговор Андрея Ермака и генерала Залужного с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Говорили обо всех ключевых вопросах взаимодействия в оборонной сфере между Украиной и США;
- провел переговоры с резидентом Коста-Рики – это первые в истории отношений между нашими государствами;
- 22 июля ожидаем еще и новости из Турции по разблокированию наших портов.
Зеленский высмеял очередную ложь россии
Владимир Зеленский вспомнил о фейке россиян, что якобы он в реанимации, что якобы обязанности главы государства исполняет Руслан Стефанчук.
Ну, что можно сказать... Ранее почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю свои обязанности. Потом это все прекратилось. И вот опять вбрасывают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают – не способны придумать ничего нового,
– пояснил Зеленский.
Заверил, что иссякнет и имеющийся потенциал для всех форм российской агрессии – в том числе для наступательных действий на фронте и террора против наших городов. Президент Украины рассказал, что российская армия:
- снова обстреляла из реактивной артиллерии Салтовский район Харькова. Ударила по жилому дому, торговым павильонам, общественному транспорту. Трое человек погибли, еще более 20 получили ранения;
- враги из "Ураганов" атаковали Славянскую общину на Донбассе, ударили "искандерами" по Краматорску.
"Каждый из таких российских обстрелов – это аргумент, чтобы Украина получила больше HIMARS и другого современного и эффективного вооружения. Каждый из таких обстрелов только усиливает наше стремление к победе над оккупантами – непременно это будет", – пообещал Зеленский.
В США представили резолюцию, которой могут признать действия россии геноцидом
Владимир Зеленский вспомнил, что несколько месяцев назад наша экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия россии против Украины геноцидом.
И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты – сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом,
– рассказал президент Украины.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал, что в резолюции указано, что действия россии в Украине, которые включают принудительную депортацию в россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины.
Согласно проекту документа:
- Сенат США осуждает россию за совершение актов геноцида против народа Украины;
- призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;
- поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства россия только закапывает сама себя,
– пояснил президент Украины.
Он также добавил, что подписал указ о награждении 186 участников боевых действий, которые отмечены государственными наградами.
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