Також для того, щоб завдати окупантам нових відчутних втрат. Про це президент сказав у зверненні 21 липня – на 148 день війни, яку росія почала проти України.

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"Потрібно посилювати удари по ворогу"

Володимир Зеленський заявив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, який об'єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки:

обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України;

визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій;

дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат,

– заявив президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський розповів, що:

була чергова розмова Андрія Єрмака та генерала Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Говорили про всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та США;

провів переговори з резидентом Коста-Рики – це перші в історії відносин між нашими державами;

22 липня очікуємо ще й новин з Туреччини щодо розблокування наших портів.

Зеленський висміяв чергові брехні росії

Володимир Зеленський пригадав про фейк росіян, що нібито він у реанімації, що нібито обовʼязки глави держави виконує Руслан Стефанчук.

Ну, що можна сказати... Раніше майже щотижнево російські пропагандисти і посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую свої обов’язки. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового,

– пояснив Зеленський.

Запевнив, що вичерпається і наявний потенціал для усіх форм російської агресії – в тому числі для наступальних дій на фронті і терору проти наших міст. Президент України розповів, що російська армія:

знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова. Вдарила по житловому будинку, торговельних павільйонах, громадському транспорту. Троє людей загинули, ще понад 20 – зазнали поранень;

вороги з "Ураганів" атакували Слов'янську громаду на Донбасі, вдарили "іскандерами" по Краматорську.

"Кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше HIMARS та іншого сучасного і ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – неодмінно це буде", – пообіцяв Зеленський.

У США представили резолюцію, якою можуть визнати дії росії геноцидом

Володимир Зеленський пригадав, що декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака і Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом.

І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом,

– розповів президент України.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що в резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

Відповідно до проєкту документа:

Сенат США засуджує росію за вчинення актів геноциду проти народу України;

закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави росія тільки закопує сама себе,

– пояснив президент України.

Він також додав, що підписав указ про нагородження 186 учасників бойових дій відзначені державними нагородами.

Зверніть увагу! Сенат США 21 липня представив резолюцію, яка визнає дії росії в Україні геноцидом. У документі пригадали, що росія намагається випотрошити не лише людей та будівлі України, а й намагається знищити українську мову, українську історію та українську культуру. Пояснили, що це геноцид й світ має визнати цей факт й винні мають бути притягнуті до відповідальності.

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