В Украине миллиардные долги в секторе "зеленой" энергетики. Система разбалансирована и в экономическом, и в техническом смысле. И проблема даже не в самой зеленой энергетике. Под девизом "за экологию" покромсали энергетический сектор.

Журналисты Bihus.info выяснили, насколько все плохо с "зеленой" энергетикой в Украине, и кто в этом виноват.

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В ветряках есть много позитива. Они дают электричество и делают это экологически. Немецкие ветряки не только круто выглядят, но и приносят конкретную пользу. Они производят больше всего электричества в стране. Больше, чем атомные электростанции, ГЭС и тепловые.

Ветряки на Азовском море выглядят и крутятся не хуже, чем немецкие. И тоже производят электричество. Правда, их экологичность под вопросом. Их электричество стоит вдвое дороже, чем немецкое, и и их доля в украинском электричестве – меньше 3%.



Ветряки возле Азовского моря / Фото "Альтернативная энергия"

Немецкие ветряки, как и немецкие солнечные электростанции, строились ради экологии. А украинские по форме – экологичные. По сути – зарабатывают деньги для своих владельцев. И вся система зеленой энергетики в стране прежде всего создавалась, чтобы "нагреться". И не солнышком, а из бюджета.

"Зеленая" энергетика в Украине

Последние лет 10 в мире – бум экологической энергетики. Солнечные и ветровые электростанции стали действительно хорошим трендом.

Справка. Украина в 2011 году присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу. И обязалась до конца 2020 года десятую часть вообще всей своей электроэнергии производить на "зеленых" станциях".

"Зеленое" электричество не стало значительным вкладом в энергетику в Украине. На сегодня все "зеленые" электростанции производят около 8%. Проблема в том, что сферу зеленой электроэнергии в Украине планировали люди, которые хотели на этом конкретно зарабатывать. И поэтому даже нынешнее количество "зеленок" привело к техническому и экономическому кризису в энергетике.

Также проблема, что энергосистему никто не готовил, поэтому большие солнечные и ветровые электростанции сейчас ее просто добивают.

И на финал: вместо того, чтобы заменить неэкологичные ТЭС, украинские "зеленые" электростанции превратили эти ТЭС d необходимость. Чем же занимались чиновники вместо того, чтобы готовить энергосистему к "зеленой" энергии? Строили свои зеленые станции. Всю эту "экологическую" электроэнергию государство обязалось выкупать у производителей. По очень высокому тарифу.

И вероятнее всего в тот момент серьезные "дяди" в больших кабинетах думали совсем не о том, как сделать Украину чище, а о бизнес-интересах. Как те, кто правила устанавливал, так и чиновники, которые должны были следить за сбалансированным развитием чистой энергии, а на самом деле на развитии "зеленых" зарабатывали.

Директор по эксплуатации и развитию сети ГП НЭК Укрэнерго Алексей Брехт в комментарии Bihus.info отметил, что не имеет доли в бизнесе своего бывшего подчиненного Евгения Дидиченко.

Почему в Украине проблема с "зеленой" энергетикой

Ключевая проблема "зеленой" энергетики в Украине – тариф. Изначально Украина, в лице конкретных людей, обязалась выкупать "зеленую" электроэнергию у всех, кто построит станцию. И выкупать за бешеные деньги.

Вдвое дороже, чем в США, втрое, чем в Германии и Франции, и вчетверо, чем, например, в Дании.



Средняя цена за "зеленую" электроэнергию с СЭС / Скриншот с видео

Фактически, построить солнечную электростанцию стало гарантированной государством огромной прибылью. И все начали строить. По состоянию на сегодня государство должно "зеленым" станциям 12 миллиардов гривен.

"Мы имеем договоренности с государством, а потом оказывается, что государство не то имело в виду", – рассказал владелец двух промышленных СЭС Ян Валетов.

У нас из 10 гривен, которые мы получаем, 4 гривны сразу идут налогами в госбюджет,

– объяснил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики", бизнес-партнер Юлии Левочкиной Игорь Тынный.

Иронично, что значительная часть спешно построенных станций – вообще не была нужна. Ну по крайней мере там, где их строили. Энергосистема – это не бассейн, в который можно просто лить воду, а там оно как-то растечется. Где-то электричества надо больше, где-то меньше. А перекачивать его дело сложное и недешевое.

Однако при гарантированном тарифе с обязательным выкупом. Как вы думаете, где строили крупнейшие солнечные электростанции? Там, где требуется электричество, или там, где ярче светит солнце?

По словам и. о. руководителя ГП "НЭК Укрэнерго" (2015 – 2020) Всеволода Ковальчука, с точки зрения безопасности энергосистемы и ее выгоды, нелогично, что большинство объектов построены на юге.

Аукционы на подключение "зеленых" электростанций

Проблему должны решить аукционы на подключение "зеленых" электростанций. То есть, не ситуация "государство купит все у всех гарантированно по одинаковому тарифу", а ситуация "государству нужна солнечная электростанция в этом регионе, кто построит и будет продавать дешевле? Конкурируйте-конкурируйте, снижайте цены".

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Однако 7 лет об аукционах речь даже не шла. В это время крупнейшие станции "лупили люди" Клюева, Ахметова. Потом об аукционах 2 года говорили, но не внедряли. В это время крупнейшие станции "лупили" люди Ахметова, Порошенко, чиновников от энергетики.

Потом деньги на космические выплаты по сногсшибательному тарифу начали заканчиваться, и стало понятно, что время пришло. В апреле 2019 года Верховная Рада голосует за введение аукционов на покупку энергии с зеленых электростанций. Однако эти аукционы должны начаться с 2020 года.

А кто успеет достроиться в 2019, тот 10 лет продает электричество по старым правилам. То есть, очень дорого.

Те зеленые тарифы вызвали бум, немного неадекватный бум на строительство,

– отметил глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

Здесь ситуация сложная. С одной стороны, куча людей, имея с начала гарантии от государства, вложилась деньгами в эти станции. И это не только Ахметов, но и разные мелкие бизнесмены. Как-то не хочется на них "наезжать" за то, что они пытаются эти свои инвестиции спасти.

Но этот очень поздний старт аукционов с возможностью достроиться с сохранением старого тарифа привел к логичному финалу.

Количество "зеленой" энергии за прошлый год выросло втрое. Выплаты для "зеленых" увеличились пропорционально. Они не производят и 10% электричества, но при этом забирают примерно четверть всего энергетического бюджета.



Сколько приносит в бюджет возобновляемая энергетика / Скриншот из видео

Четверть всех денег, которые государство платит за электричество, идет "зеленым" электростанциям, которые не производят и 10% электричества. Просто потому, что им "за экологичность" платят по в разы большему тарифу, чем любым другим видам генерации.

Почему законопроект об аукционах не принимали так долго, а когда наконец продавили, то дали "паузу"? Потому что среди депутатов было много друзей олигарха Ахметова, владельца крупнейших зеленых станций.

В самом комитете, фактически, и блокировалось принятие быстрого решения относительно аукционов. Я наблюдала очень мощное лобби представителей ДТЭК,

– вспомнила член энергетического комитета Верховной рады 8 созыва Виктория Войцицкая.

В результате большинство своих объектов у Ахметова достраивают именно в "льготный" 2019 год. Он становится крупнейшим владельцем "зеленки" в Украине. Обходит аукционы. Получает старый высокий тариф на выкуп. И уже в прошлом году удваивает свои прибыли с "зеленки". Ринат Ахметов заработал 3 миллиарда гривен.



Ринат Ахметов / Фото EPA

Но это голосование проходило еще при предыдущей Раде. Никакого монобольшинства. Депутаты Порошенко, депутаты Авакова. Неужели все они вместе провоцировали бы энергокризис только ради Ахметова?

Нет. Каждый сам ради себя. Просто у каждой из групп в тот момент уже были свои "зеленые" станции. И старые правила были выгодны всем. Строили "зеленку" в тот момент и у Авакова с Котвицким. И порошенковский Ефимов. Зарабатывала на ней и ОПЗЖшная Левочкина.

Поэтому неудивительно, что новые правила никто вводить не хотел. Иронично, что парламентский комитет по энергетике тогда возглавлял БППшный Александр Домбровский. И он точно видел проблему. Из-за гарантированных высоких тарифов деньги заканчивались. Он сам об этом говорил.

"В такой модели мы направляем нашу энергетическую систему к четкой катастрофе. Имея 1,6 процентов генерации, мы уже добираемся в объеме средств до 10%", – отметил Александр Домбровский.



Александр Домбровский / Фото "Слово и дело"

Это еще 2018 год. Зеленая генерация забирала лишь 10% средств из энергорынка, но перспективы уже были понятны. Однако "видеть" – никак не значит "привести в порядок". Не в последнюю очередь потому, что и окружение самого Домбровского имеет "зеленые" станции. Так, в 2018 депутаты оставили все как есть – катастрофически.

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И сегодня все нерешенные проблемы наконец дали о себе знать, потому что это было просто неизбежно. И деньги закончились. И глаза пришлось открыть на полную.

Слово взяли даже в СБУ. В апреле Служба безопасности почему-то обратилась к спикеру Рады из-за проблем в энергетике. И процитировала, по сути, заявление Домбровского еще двухлетней давности.

“Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций и АЭС привело к возникновению задолженностей ГП Гарантированный покупатель перед производителями ВИЭ...", – из письма СБУ к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

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