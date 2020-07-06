В Україні мільярдні борги у секторі "зеленої" енергетики. Система розбалансована і в економічному, і в технічному сенсі. І проблема навіть не в самій загальній енергетиці. Під девізом "За екологію" пошматували енергетичний сектор.

Журналісти Bihus.info з'ясували, наскільки все погано з "зеленою" енергетикою в Україні, та хто в цьому винен.

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У вітряках є чимало позитиву. Вони дають електрику і роблять це екологічно. Німецькі вітряки не тільки круто виглядають, але й приносять конкретну користь. Вони виробляють найбільше електрики в країні. Більше, ніж атомні електростанції, ГЕС і теплові.

Вітряки на Азовському морі виглядають і крутяться не гірше, ніж німецькі. І теж виробляють електрику. Щоправда, їхня екологічність під питанням. Їхня електрика коштує вдвічі дорожче, ніж німецька і і їхня частка в українській електриці – менше, ніж 3%.



Вітряки біля Азовського моря / Фото "Альтернативна енергія"

Німецькі вітряки, як і німецькі сонячні електростанції, будувались заради екології. А українські за формою – екологічні. За сутністю – заробляють гроші для своїх власників. І вся система зеленої енергетики в країні передусім створювалась, щоб "нагрітись". І не сонечком, а з бюджету.

"Зелена" енергетика в Україні

Останні років 10 у світі – бум екологічної енергетики. Сонячні і вітрові електростанції стали справді хорошим трендом.

Довідка. Україна у 2011 році приєдналася до Європейського енергетичного співтовариства. І зобов'язалася до кінця 2020 року десяту частину взагалі всієї своєї електроенергії виробляти на "зелених станціях".

"Зелена" електрика не стала значним вкладом у енергетику в Україні. На сьогодні усі "зелені" електростанції виробляють близько 8%. Проблема в тому, що сферу зеленої електроенергії в Україні планували люди, які хотіли на цьому конкретно заробляти. І тому навіть нинішня кількість "зеленок" призвела до технічної і економічної кризи в енергетиці.

Також проблема, що енергосистему ніхто не готував, тож великі сонячні і вітрові електростанції нині її просто добивають.

І на фінал: замість того, щоб замінити неекологічні ТЕС, українські "зелені" електростанції перетворили ці ТЕС на необхідність.Чим же займались чиновники замість того, щоб готувати енергосистему до "зеленої" енергії? Будували свої зелені станції. Всю цю "екологічну" електроенергію держава зобов'язалася викуповувати у виробників. За дуже високим тарифом.

І найімовірніше в той момент серйозні "дяді" у великих кабінетах думали зовсім не про те як зробити Україну чистішою, а про бізнес-інтереси. Як тих, хто правила встановлював, так і чиновників, які мали б стежити за збалансованим розвитком чистої енергії, а насправді на розбудові "зелених" заробляли.

Директор з експлуатації та розвитку мережі ДП НЕК Укренерго Олексій Брехт в коментарі Bihus.info зазначив, що не має частки в бізнесі свого колишнього підлеглого Євгена Дідіченка.

Чому в Україні проблема з "зеленою" енергетикою

Ключова проблема "зеленої" енергетики в Україні – тариф. Від початку Україна, в особі конкретних людей, зобов'язалась викуповувати "зелену" електроенергію у всіх, хто збудує станцію. І викуповувати за шалені гроші.

Удвічі дорожче, ніж у США, втричі – ніж, у Німеччині і Франції, і вчетверо, ніж, наприклад, в Данії.



Середня ціна за "зелену" електроенергію з СЕС / Скриншот з відео

Фактично, побудувати сонячну електростанцію стало гарантованим державою величезним прибутком. І всі почали будувати.Станом на сьогодні держава винна "зеленим" станціям 12 мільярдів гривень.

"Ми маємо домовленості з державою, а потім виявляється, що держава не те мала на увазі", – розповів власних двох промислових СЕС Ян Валетов.

В нас з 10 гривень, які ми отримуємо, 4 гривні одразу йдуть податками до держбюджету,

– пояснив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики", бізнес-партнер Юлії Льовочкіної Ігор Тинний.

Іронічно, що значна частина поспіхом збудованих станцій – взагалі не була потрібна. Ну принаймні там, де їх будували. Енергосистема – це не басейн, в який можна просто лити воду, а там воно якось розтечеться. Десь електрики треба більше, десь менше. А перекачувати її справа складна і недешева.

Однак при гарантованому тарифі з обов'язковим викупом. Як ви думаєте, де будували найбільші сонячні електростанції? Там, де потрібна електрика, чи там де яскравіше світить сонце?

За словами в.о. керівника ДП "НЕК Укренерго" (2015 – 2020) Всеволода Ковальчука, з точки зору безпеки енергосистеми і її вигоди, є нелогічним, що більшість об’єктів збудовані на півдні.

Аукціони на підключення "зелених" електростанцій

Проблему мали б вирішити аукціони на підключення "зелених" електростанцій. Тобто, не ситуація "держава купить все у всіх гарантовано за однаковим тарифом", а ситуація "державі потрібна сонячна електростанція в цьому регіоні, хто збудує і буде продавати дешевше? Конкуруйте-конкуруйте, знижуйте ціни".

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Однак 7 років про аукціони навіть не йшлось. В цей час найбільші станції "лупили люди" Клюєва, Ахметова. Потім про аукціони 2 роки говорили, але не впроваджували. В цей час найбільші станції "лупили" люди Ахметова, Порошенка, чиновників від енергетики.

Потім гроші на космічні виплати за карколомним тарифом почали закінчуватись, і стало зрозуміло, що час настав. У квітні 2019 року Верховна Рада голосує за введення аукціонів на купівлю енергії з зелених електростанцій. Однак ці аукціони мають розпочатись з 2020 року.

А хто встигне добудуватись в 2019, той 10 років продає електрику за старими правилами. Тобто, дуже дорого.

Ті зелені тарифи спричинили бум, трохи неадекватний бум на будівництво,

– відзначив голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус.

Тут ситуація складна. З одного боку, купа людей, маючи від початку гарантії від держави, вклалась грошима в ці станції. І це не лише Ахметов, а й різні дрібні бізнесмени. Якось не хочеться на них "наїжджати" за те, що вони намагаються ці свої інвестиції врятувати.

Але оцей дуже запізній старт аукціонів з можливістю добудуватись зі збереженням старого тарифу призвів до логічного.

Кількість "зеленої" енергії за минулий рік виросла втричі. Виплати для "зелених" збільшились пропорційно. Вони не виробляють і 10% електрики, але при цьому забирають приблизно чверть усього енергетичного бюджету.



Скільки приносить в бюджет відновлювальна енергетика / Скриншот з відео

Чверть усіх грошей, які держава сплачує за електрику, іде "зеленим" електростанціям, які не продукують і 10% електрики. Просто тому, що їм "за екологічність" платять по в рази більшому тарифу, ніж будь-яким іншим видам генерації.

Чому законопроєкт про аукціони не приймали так довго, а коли зрештою протисли, то дали "паузу"? Тому що серед депутатів було багато друзів олігарха Ахметова, власника найбільших зелених станцій.

В самому комітеті, фактично, і блокувалося прийняття швидкого рішення щодо аукціонів. Я спостерігала дуже потужне лобі представників ДТЕК,

– пригадала членкиня енергетичного комітету Верховної ради 8 скликання Вікторія Войціцька.

В результаті більшість своїх об'єктів у Ахметова добудовують саме в "пільговий" 2019 рік. Він стає найбільшим власником "зеленки" в Україні. Оминає аукціони. Отримує старий високий тариф на викуп. І вже в минулому році подвоює свої прибутки з "зеленки". Рінат Ахметов заробив 3 мільярди гривень.



Рінат Ахметов / Фото EPA

Але це голосування відбувалось ще за попередньої ради. Ніякої монобільшості. Депутати Порошенка, депутати Авакова. Невже всі вони разом провокували б енергокризу лише заради Ахметова?

Ні. Кожен сам заради себе. Просто в кожної з груп в той момент вже були свої "зелені" станції. І старі правила були вигідні всім. Будували "зеленку" в той момент і у Авакова з Котвіцьким. І порошенківський Єфімов. І заробляла на ній ОПЗЖшна Льовочкіна.

Тому не дивно, що нові правила ніхто вводити не хотів. Іронічно, що парламентський комітет з енергетики тоді очолював БППшний Олександр Домбровський. І він точно бачив проблему. Через гарантовані високі тарифи гроші закінчувались. Він сам про це говорив.

"В такій моделі ми направляємо нашу енергетичну систему до чіткої катастрофи. Маючи 1,6 відсотків генерації, ми вже добираємся в обсязі коштів до 10%", – зазначив Олександр Домбровський.



Олександр Домбровський / Фото "Слово і діло"

Це ще 2018 рік. Зелена генерація забирала лише 10% коштів з енергоринку, але перспективи вже зрозумілі. Однак "бачити" – ніяк не означає "привести до ладу". Не в останню чергу тому, що і оточення самого Домбровського має "зелені" станції. Тож, у 2018 депутати лишили все як є – катастрофічно.

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І сьогодні всі невирішені проблеми врешті далися взнаки, бо це було просто неминуче. І гроші закінчились. І очі довелось розплющити на повну.

Слово взяли навіть у СБУ. У квітні Служба безпеки чомусь звернулась до спікера Ради через проблеми в енергетиці. І процитувала, по суті, заяву Домбровського ще дворічної давнини.

“Різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії ВДЕ та зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії гідростанцій та АЕС призвело до виникнення заборгованостей ДП Гарантований покупець перед виробниками ВДЕ...", – з листа СБУ до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Більше про проблеми з "зеленою" енергетикою в Україні – дивіться у програмі.