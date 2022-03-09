Заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин рассказал, что оккупанты били из всего, из чего можно, но с остервенением

Кстати Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: может быть много жертв и раненых

Как вывозили мирных

Тероборона вывозила людей под обстрелами, автобусы "подхватывали" за городом.

Бойцы терробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками,

– подчеркнул Мацокин.

Эвакуированные уже находятся в Славянске.





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