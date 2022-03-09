Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін розповів, що окупанти гатили з усього, з чого можна, але з оскаженінням.

До речі Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених

Як вивозили мирних

Тероборона вивозила людей під обстрілами, автобуси "підхвачували" за містом.

Бійці тероборони реальні герої. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками,

– наголосив Мацокін.

Евакуйовані вже перебувають у Слов'янську.



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