Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін розповів, що окупанти гатили з усього, з чого можна, але з оскаженінням.
До речі Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених
Як вивозили мирних
Тероборона вивозила людей під обстрілами, автобуси "підхвачували" за містом.
Бійці тероборони реальні герої. Фактично "зеленого коридору" не було. Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками,
– наголосив Мацокін.
Евакуйовані вже перебувають у Слов'янську.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!