Елена Зеленская напомнила, что во время войны люди в городах и общинах Украины вынуждены проходить контроль на блокпостах. Потому она еще раз опубликовала главные правила поведения на блокпостах.
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Основные правила также касаются украинцев, которые ездят между городами по делам или развозят гуманитарную помощь.
Что нужно делать, останавливаясь на блокпосте?
- Уменьшите скорость.
- Подготовьте документы. Бумажные следует освободить от обложек.
- Спрячьте мобильные телефоны. Доставайте только с разрешения военных, чтобы показать электронные документы.
- Выключите фары, включите аварийный свет.
- Не выходите из автомобиля без разрешения военных.
- Отвечайте на вопросы четко.
- По требованию откройте багажник и покажите салон.
- После осмотра не трогайтесь резко.
- Сохраняйте спокойствие.
- Если вас остановят во время комендантского часа, ночь вы вынуждены будете провести на блокпосту. Движение во время комендантского часа опасно для вашей жизни.
Инфографика с правилами поведения на блокпостах
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