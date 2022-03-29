Олена Зеленська нагадала, що під час війни люди в містах та громадах України вимушені проходити контроль на блокпостах. Тому вона ще раз опублікувала головні правила поведінки на блокпостах.

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Основні правила також стосуються українців, які їздять між містами у справах чи розвозять гуманітарну допомогу.

Що потрібно робити, зупиняючись на блокпосту?

Зменште швидкість. Підготуйте документи. Паперові варто звільнити від обкладинок. Заховайте мобільні телефони. Діставайте тільки з дозволу військових, щоб показати електронні документи. Вимкніть фари, увімкніть аварійне світло. Не виходьте з авто без дозволу військових. Відповідайте на питання чітко. На вимогу відкрийте багажник та покажіть салон. Після огляду не рушайте різко. Зберігайте спокій. Якщо вас зупинять під час комендантської години, ніч ви змушені будете провести на блокпосту. Рух під час комендантської години є небезпечним для вашого життя.

Інфографіка з правилами поведінки на блокпостах

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