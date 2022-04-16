Зеленская опубликовала историю украинок о том, как для них началась война

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает публиковать истории украинок, жизнь которых изменила война России против нашего государства. На этот раз женщины из Николаева и Киевской области.

Обеим женщинам пришлось уехать за границу, однако первые дни войны они пережили в родных домах. От обстрелов приходилось прятаться в подвалах.

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Истории украинок

Женщина из Николаева рассказала, что для нее война началась со слов мужа, который разбудил ее словами "Просыпайся, Россия напала". Из-за обстрелов приходилось сидеть в подвале. Там находились 17 человек, 4 из которых – дети.

Из-за опасности женщине вместе с семьей пришлось уехать за границу.

История украинки из Николаева: смотрите видео

Женщина с Киевщины рассказала, что утром 24 февраля она очнулась от взрыва. После этого она молилась о мире, о том, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего ребенка.

После бессонных ночей без документов и без собственного транспорта семье удалось уехать в Польшу. Туда пришлось добираться 5 суток.

История женщины с Киевщины: смотрите видео

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