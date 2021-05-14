Елена Зеленская рассказала, что Владимир Зеленский на встречу с Владимиром Путиным ехал уверенным. Тогда все волновались, и это было важно.

Во время шоу "VIP с Натальей Мосейчук" журналистка напомнила первой леди о желании Зеленского "посмотреть в глаза Путину". По словам Мосейчук, очень часто этим упрекают президента, мол: "уже посмотри?".

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Зеленская заявила, что очень хорошо помнит этот вечер. Она ожидала ночной прямой эфир после встречи Зеленского и Путина, поэтому не ложилась спать. В то же время первая леди читала сообщения в чате на одном из украинских каналов.

По словам Зеленской, ее удивила искренняя атмосфера, которая царила в чате. Люди приветствовали друг друга, писали строки из Гимна Украины. Впоследствии кто-то даже сообщил, что пойдет сделать себе бутерброд.

Такая чудесная атмосфера была в эту ночь. Я понимаю, что он тогда был, как натянутая струна, но он может с этим справиться. И я за него не волновалась. Я волновалась о том, как пройдут переговоры, что там будет,

– вспомнила первая леди.

Зеленская верит в то, что ее муж принесет Украине мир. Однако не знает, когда это произойдет. Первая леди также верит и в украинский Донбасс, ведь "это же наш Донбасс. Есть люди, которые хотят туда вернуться".

Обратите внимание! Незадолго до встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с Путиным – это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – другое дело.