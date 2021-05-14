Он был, как натянутая струна, – Зеленская о желании мужа "посмотреть в глаза Путину"
Елена Зеленская рассказала, что Владимир Зеленский на встречу с Владимиром Путиным ехал уверенным. Тогда все волновались, и это было важно.
Источник:ТСН
Во время шоу "VIP с Натальей Мосейчук" журналистка напомнила первой леди о желании Зеленского "посмотреть в глаза Путину". По словам Мосейчук, очень часто этим упрекают президента, мол: "уже посмотри?".
Заметьте Влияю на мужа, не на президента, – Елена Зеленская не дает советов Владимиру
Зеленская заявила, что очень хорошо помнит этот вечер. Она ожидала ночной прямой эфир после встречи Зеленского и Путина, поэтому не ложилась спать. В то же время первая леди читала сообщения в чате на одном из украинских каналов.
По словам Зеленской, ее удивила искренняя атмосфера, которая царила в чате. Люди приветствовали друг друга, писали строки из Гимна Украины. Впоследствии кто-то даже сообщил, что пойдет сделать себе бутерброд.
Такая чудесная атмосфера была в эту ночь. Я понимаю, что он тогда был, как натянутая струна, но он может с этим справиться. И я за него не волновалась. Я волновалась о том, как пройдут переговоры, что там будет,
– вспомнила первая леди.
Зеленская верит в то, что ее муж принесет Украине мир. Однако не знает, когда это произойдет. Первая леди также верит и в украинский Донбасс, ведь "это же наш Донбасс. Есть люди, которые хотят туда вернуться".
Поделиться новостью