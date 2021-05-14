Олена Зеленська розповіла, що Володимир Зеленський на зустріч з Володимиром Путіним їхав впевненим. Тоді усі хвилювалися, і це було важливо.

Під час шоу "VIP з Наталею Мосейчук" журналістка нагадала першій леді про бажання Зеленського "подивитись в очі Путіну". За словами Мосейчук, дуже часто цим дорікають президенту, мовляв: "вже подивися?".

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Зеленська заявила, що дуже добре пам'ятає цей вечір. Вона очікувала нічний прямий ефір після зустрічі Зеленського та Путіна, тому не лягала спати. Натомість перша леді читала повідомлення у чаті на одному з українських каналів.

За словами Зеленської, її вразила щира атмосфера, яка панувала у чаті. Люди вітали одне одного, писали рядки з Гімну України. Згодом хтось навіть повідомив, що піде зробити собі бутерброд.

Така чудова атмосфера була у цю ніч. Я розумію, що він тоді був, як натягнута струна, але він може з цим впоратись. І я за нього не хвилювалась. Я хвилювалась про те, як пройдуть перемовини, що там буде,

– пригадала перша леді.

Зеленська вірить у те, що її чоловік принесе Україні мир. Однак не знає, коли це станеться. Перша леді також вірить і в український Донбас, адже "це ж наш Донбас. Є люди, які хочуть туди повернутись".