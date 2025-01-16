Об этом рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг, 16 января, передает 24 Канал. Сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.

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С кем обсуждают миротворцев

Украина обсуждает инициативу по размещению миротворческого контингента со своими партнерами – Францией, Польшей, Британией и некоторыми странами Балтии.

Важную роль в этом вопросе будут играть США – конкретные шаги будут очерчены только после детального разговора с их новой администрацией.

Сегодня говорить о некоторых деталях еще рано. Обсуждаем с теми странами, которые или хотят это делать, или способны это делать. Иногда "Good will" маловато,

– сказал президент Украины.

Численность контингента будет зависеть от формата гарантий безопасности для Украины, к тому же миротворцы являются лишь сегментом этих гарантий безопасности.

К слову, The Telegraph ранее писал, что Великобритания и Франция обсуждают отправку британских солдат в Украину как миротворческую силу. Премьер Британии Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон якобы допускают это после потенциального соглашения о прекращении войны.