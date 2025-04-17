Зеленский провел разговор с Макроном на фоне встреч в Париже

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, дважды говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства отметил, что ему удалось скоординировать дальнейшие контакты и встречи.

А также выразил благодарность президенту Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Переговоры Рубио и Виткоффа в Париже: на чем будет настаивать Европа и что это будет означать для Киева

Что сказал Зеленский о разговоре с Макроном

Украинский президент поблагодарил Макрона за лидерство и за сегодняшнюю работу представителей Украины, Франции, Великобритании, Германии и Соединенных Штатов.

Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности.

Напомним, что 17 апреля Эммануэль Макрон провел переговоры с высокопоставленными чиновниками США в Париже по войне в Украине. Основной темой встречи стали мирные переговоры, направленные на прекращение российской агрессии, а также работа "Коалиции желающих".