Как отметил президент Украины, он встретился с представителями и представительницами венгерского общества. А также военнослужащими 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" и 101-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления "Запад".

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Указал на защиту государства

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и тех, благодаря кому жители Закарпатья чувствуют себя защищенными. Он подчеркнул, что сейчас все борются и защищают родную землю.

Все мы граждане Украины: и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие наши национальные сообщества. Все мы защищаем наше государство, все мы помогаем нашим воинам, всем нашим героям,

– подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что российский агрессор угрожает всем, кто ценит свободу, покой и развитие. И что его система принесла неволю и страданиям народам, населяющим эту часть Европы. Речь идет и об украинцах, и об венграх, и о поляках, и о чехах и других.

Победа Украины спасет всех в Европе

Он добавил, что россияне не воспринимают идеи равенства, уважения, идеи одинаковой свободы для всех людей, а также разных сообществ.

Там, в их больной голове, всегда кто-то должен быть ровнее другого. Кто кого покоряет, кто порабощен. И всегда именно такой баланс в их исторической сущности, смысле их подхода к людям. Такова у них система. Уже было такое в нашей общей истории – истории Украины, в нашей общей европейской истории,

– добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что победа Украины спасет всех в Европе. А поспособствует этому крепость наших военных.

По словам главы государства, встреча в таком формате с представителями венгерского общества в Украине происходит впервые. Он добавил, что идет работа над Украинской доктриной. Речь идет о фундаментальном документе. Его цель – определить ключевые направления трансформации нашего государства.

Заметим, что эта встреча очень важна. Особенно с учетом того, как премьер-министр Венгрии сыграет с Путиным. Более того, он накануне решил повторить кремлевский нарратив. Мол, Запад будет воевать до последнего украинца. Он также винил союзников Украины. Они ведь, по мнению Орбана, намеренно затягивают войну, оказывая нам военную помощь.