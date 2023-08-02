На нем глава государства озвучил 5 основных внешнеполитических ориентиров. Они будут ключевыми в следующем политическом сезоне, подчеркнул президент.

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5 основных внешнеполитических ориентиров

Нам с вами удалось сделать так, что прошлые политические сезоны в мире стали проукраинскими, причем во всех государствах, поддержка которых жизненно важна для Украины, для украинцев. Сейчас, за август, мы должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон – очень важный сезон – тоже стал проукраинским,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы в следующем полугодии каждое решение: и партнеров, и международных институций было проукраинским.

Вот и 5 ориентиров, которые будут в приоритете в ближайшее время:

"Формула мира"; Оружие и санкции; Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства; Экономика и восстановление, трансформация; Наши люди как в Украине, так и за границей.

По словам Владимира Зеленского, следующее полугодие во внешней политике нашего государства будет насыщенным. Более того, во многих направлениях оно будет решающим, а также историческим.

Первой по приоритету, подчеркнул глава государства, должна быть реализация Формулы мира, а также заключение двусторонних соглашений. Последние должны предусматривать гарантию безопасности для Украины.

Стоит внимания! Вскоре должен пройти новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров государств. Он, по словам Зеленского, должен быть мощнее прошлогоднего.

Может ли завершиться война дипломатически

В интервью бразильскому вещателю на этот вопрос ответил Владимир Зеленский. Он отреагировал на призывы лидера Бразилии Лулу да Силвы прийти к миру путем дипломатии.

Глава государства назвал одно простое условие. По его словам, дипломатическое решение возможно. Но только тогда, когда Россия выведет свои войска с оккупированных территорий нашего государства. Как только это сделают, "включится дипломатия".