На нем глава государства озвучил 5 основных внешнеполитических ориентиров. Они будут ключевыми в следующем политическом сезоне, подчеркнул президент.
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5 основных внешнеполитических ориентиров
Нам с вами удалось сделать так, что прошлые политические сезоны в мире стали проукраинскими, причем во всех государствах, поддержка которых жизненно важна для Украины, для украинцев. Сейчас, за август, мы должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон – очень важный сезон – тоже стал проукраинским,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, необходимо сделать так, чтобы в следующем полугодии каждое решение: и партнеров, и международных институций было проукраинским.
Вот и 5 ориентиров, которые будут в приоритете в ближайшее время:
- "Формула мира";
- Оружие и санкции;
- Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;
- Экономика и восстановление, трансформация;
- Наши люди как в Украине, так и за границей.
По словам Владимира Зеленского, следующее полугодие во внешней политике нашего государства будет насыщенным. Более того, во многих направлениях оно будет решающим, а также историческим.
Первой по приоритету, подчеркнул глава государства, должна быть реализация Формулы мира, а также заключение двусторонних соглашений. Последние должны предусматривать гарантию безопасности для Украины.
Может ли завершиться война дипломатически
В интервью бразильскому вещателю на этот вопрос ответил Владимир Зеленский. Он отреагировал на призывы лидера Бразилии Лулу да Силвы прийти к миру путем дипломатии.
Глава государства назвал одно простое условие. По его словам, дипломатическое решение возможно. Но только тогда, когда Россия выведет свои войска с оккупированных территорий нашего государства. Как только это сделают, "включится дипломатия".