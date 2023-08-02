Під час неї глава держави озвучив 5 основних зовнішньополітичних орієнтирів. Вони будуть ключовими у наступному політичному сезоні, наголосив президент.

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5 основних зовнішньополітичних орієнтирів

Нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими, причому в усіх державах, підтримка яких життєво важлива для України, для українців. Зараз, за серпень, ми маємо підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон – дуже важливий сезон – теж став проукраїнським,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, необхідно зробити так, щоб у наступному півріччі кожне рішення: і партнерів, і міжнародних інституцій – було проукраїнським.

Ось і 5 орієнтирів, які будуть у пріоритеті найближчим часом:

"Формула миру"; Зброя та санкції; Інтеграція України в Євросоюз і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства; Економіка та відновлення, трансформація; Наші люди як в Україні, так і за кордоном.

За словами Володимира Зеленського, наступне півріччя у зовнішній політиці нашої держави буде насиченим. Ба більше, у багатьох напрямах воно буде вирішальним, а також історичним.

Першою за пріоритетом, підкреслив глава держави, має бути реалізація Формули миру, а також укладання двосторонніх угод. Останні мають передбачати гарантії безпеки для України.

Варте уваги! Невдовзі має відбутися новий саміт Кримської платформи на рівні лідерів держав. Він, за словами Зеленського, має бути потужнішим за тогорічний.

Чи може завершитися війна дипломатично

В інтерв'ю бразильському мовнику на це питання відповів Володимир Зеленський. Він відреагував на заклики лідера Бразилії Лулу да Сілви дійти до миру шляхом дипломатії.

Глава держави назвав одну просту умову. За його словами, дипломатичне вирішення можливе. Але лише тоді, коли Росія виведе свої війська з окупованих територій нашої держави. Щойно це зроблять, "включиться дипломатія".