Зеленский и Алиев провели встречу в Киеве и подписали ряд договоров

Владимир Зеленский провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Политики обсудили сферы сотрудничества и подписали шесть договоров.

Встреча прошла в Киеве 14 января во время визита президента Азербайджана. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента.

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Зеленский провел переговоры с Алиевым: подписали договоры

Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве: в сельском хозяйстве, энергетике и торговле. Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота.

– заявил Зеленский.

Политик отметил, что до 2024 года политики поставили цель увеличить объемы двусторонней торговли вдвое. Также политики договорились провести в начале 2021 года заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Более того, президенты договорились работать над созданием транспортного коридора в рамках ГУАМ (говорится об Организации за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – 24 канал).

Украина и Азербайджан подписали шесть договоров

По результатам переговоров Владимир Зеленский и Ильхам Алиев подписали Совместную декларацию по углублению стратегического партнерства, закрепляющую готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах.

Кроме того, подписали договоры в сфере безопасности:

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов – межправительственное Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов;

Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров – Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики Украины и Азербайджана по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, которым определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз;

по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, которым определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз; Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и Микаил Джаббаров – Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджана по сотрудничеству в аграрной сфере;

по сотрудничеству в аграрной сфере; Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, который также является председателем наблюдательного совета SOCAR, – Меморандум о взаимопонимании сотрудничества между Министерством энергетики Украины, "Нафтогазом" и Министерством экономики Азербайджана и компанией SOCAR;

исполняющий обязанности председателя Госгеокадастра Сергей Завадский и министр экономики Азербайджана – Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Госслужбой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Министерством экономики Азербайджана по сотрудничеству в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра.

Кратко о переговорах Владимира Зеленского и Ильхама Алиева

Ильхам Алиев 14 января прибыл в Киев с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Политики обсудили создание транспортного коридора для четырех стран в рамках Организации демократии и экономического развития ГУАМ.

Кроме того, на встрече в Брюсселе 15 декабря политики обсудили вопросы освобождения граждан Украины, прежде всего – крымских татар, незаконно удерживаемых в России.

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