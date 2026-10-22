Зеленский уже завтра получит подробный отчет Виткоффа о переговорах с Россией

Владимир Зеленский в пятницу, 23 октября, ожидает получить подробный доклад от специального посланника президента США Стива Виткоффа о результатах переговоров с Россией. После этого украинская, американская и европейская команды планируют провести совместный брифинг.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Зеленский ждет ответа от США

Владимир Зеленский рассчитывает в пятницу получить от специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа подробную информацию о переговорах с российской стороной.

Прежде всего, завтра у меня будет брифинг от Виткоффа, время согласуют наши команды. Я получу брифинг, затем будет совместный брифинг, я думаю, наших команд с американцами, с европейцами,

– сказал Зеленский.

Во время поездки в Киев Джаред Кушнер сообщил президенту о беседе с российской стороной. По словам президента, Россия якобы поддерживает проведение трехсторонней встречи с участием Украины, США и России в ноябре. В то же время конкретные дата и место потенциальной встречи в сообщении не уточняются.

Помимо доклада Виткоффа, украинский президент ожидает в течение ближайших двух дней сигналов от государственного секретаря США Марко Рубио. Речь идет о вопросах, которые они обсуждали во время предыдущего разговора.

Среди тем были работа Starlink в Украине, поставки ракет для противовоздушной обороны и предоставление американских разведывательных данных. Эти вопросы имеют важное значение для обороноспособности Украины и дальнейшей координации с Соединенными Штатами.

В то же время в четверг, 22 октября, Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил его отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине. Система начала работать стабильнее. Однако некоторые украинские чиновники отметили, что Starlink не восстановил полную функциональность, но скорость работы системы возросла по сравнению с периодом действия ограничений.