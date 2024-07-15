Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Владимир Зеленский признал, что перестановки в Правительстве страны нужны и они будут. Однако четкого ответа, как и когда это произойдет, президент не дал.

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Првительство-долгожитель

Также Зеленский отметил, что Правительство во главе с Денисом Шмыгалем работало дольше всех по сравнению с другими на протяжении всей истории независимой Украины.

Президент отметил, что это больше положительный сигнал, чем отрицательный.

На следующей неделе вероятно можем ожидать определенные кадровые перестановки в некоторых министерствах – там, где есть чиновники, временно исполняющие свои обязанности. Однако ожидать изменений в ситуации относительно Дениса Шмыгаля не стоит,

– отметил Алексей Буряченко.

Напомним, что Зеленский во время пресс-конференции 15 июля, комментируя возможность изменений в Правительстве, отметил, что в начале президентства ему говорили, что, мол, министры часто меняются. Теперь он слышит критику относительно того, что чиновники "очень долго работают". Сейчас он обсуждает с министрами и премьером "некоторые вещи".

Обратите внимание! В конце июня Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял о том, что "в ближайшее время" парламент рассмотрит кадровые изменения в Кабинете Министров. Это связано с необходимостью заполнить Правительство. Он добавил, что Правительство должно "профессионально" работать и должны быть люди, которые "отвечают за свои сферы".