Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Владимир Зеленский признал, что перестановки в Правительстве страны нужны и они будут. Однако четкого ответа, как и когда это произойдет, президент не дал.
К теме Шмыгаль анонсировал сокращение Кабмина: СМИ узнали, какие министерства могут ликвидировать
Првительство-долгожитель
Также Зеленский отметил, что Правительство во главе с Денисом Шмыгалем работало дольше всех по сравнению с другими на протяжении всей истории независимой Украины.
Президент отметил, что это больше положительный сигнал, чем отрицательный.
На следующей неделе вероятно можем ожидать определенные кадровые перестановки в некоторых министерствах – там, где есть чиновники, временно исполняющие свои обязанности. Однако ожидать изменений в ситуации относительно Дениса Шмыгаля не стоит,
– отметил Алексей Буряченко.
Напомним, что Зеленский во время пресс-конференции 15 июля, комментируя возможность изменений в Правительстве, отметил, что в начале президентства ему говорили, что, мол, министры часто меняются. Теперь он слышит критику относительно того, что чиновники "очень долго работают". Сейчас он обсуждает с министрами и премьером "некоторые вещи".