Зеленский анонсировал Книгу палачей – с перечнем конкретных преступлений и оккупантов, их совершивших
8 июня 2022 , 00:18Читати новину українською
Россияне совершили много ужасных преступлений против Украины и украинцев. Об их "подвигах" узнает весь мир.
Российские кафиры после полномасштабного вторжения в Украину нарушили все возможные законы и обычаи войны. Им придется отвечать за содеянное, а их преступлениях мир будет помнить еще очень долго.
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