Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Владимир Зеленский встретился с чиновниками, чтобы обсудить ситуацию в Украине с обстрелами и энергоснабжением. Президент намекнул на новые кадровые изменения в сфере ПВО.

В Украине идет ликвидация последствий российских обстрелов энергетики. Глава государства подчеркнул, что все политические и юридические решения, необходимые для увеличения импорта электроэнергии, уже приняты и должны быть безотлагательно реализованы, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Что Зеленский сказал о грядущих кадровых изменениях?

Зеленский поблагодарил партнеров, готовых помогать Украине оборудованием, и сообщил о достигнутых договоренностях по ввозу генераторов и другой необходимой оснастки.

Отдельно политик остановился на ситуации в Киеве. Он поручил Министерству энергетики, Министерству развития и другим ответственным органам проверить ситуацию с отоплением в жилых домах. Значительное количество домов в Киеве до сих пор остается без тепла.

С министром обороны Федоровым Зеленский обсудил работу ПВО и последствия российских ударов и их обстоятельства.

Все, что делает враг, должно анализироваться по каждой детали. Наше противодействие, наша защита должна стать значительно сильнее. Это будет. Решения тоже будут, какие необходимы для того, чтобы изменить систему нашей защиты. В частности, кадровые,

– заявил Зеленский в новом обращении.

Что известно о последствиях последних российских обстрелов?