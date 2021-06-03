Зеленский 3 июня находится с рабочим визитом на Хмельнитчине. Президент уже посетил заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины.
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Планы реализации проектов "Большой стройки"
Почти 1 000 объектов проекта "Большая стройка" на 2021 год и проекты, запланированные на последующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя,
– отметил президент.
Он также добавил, что успешная реализация программы существенно будет зависеть от слаженного взаимодействия центральной и региональной власти.
Реконструкция автодороги Житомир – Черновцы
Кроме того, по информации Офиса Президента, Зеленский ознакомился с ходом реконструкции автодороги государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы. В частности, осмотрел участок на автодороге от Староконстантинова до Хмельницка, реконструкция которого осуществляется в рамках программы "Большая стройка".
Министр инфраструктуры Александр Кубраков доложил, что выполнение работ на этом участке начали в марте 2021 года. Сейчас там провели подготовительные работы, установили водопропускные трубы и прокладывают дренаж. Кубраков заверил, что участок сделают в 2021 году.
Также министр заверил, что в этом году в Хмельницкой области сделают основные автодороги национального и международного значения, что обеспечит проезд ко многим туристическим объектам.
Зеленский отметил важность соблюдения перевозчиками габаритно-весовых норм на дорогах, чтобы перегруженные автомобили не разрушали построенные и отремонтированные магистрали.
К слову, во время ремонта участка дороги Н-03 проведут реконструкцию моста через реку Бужок.
Президента проинформировали, что в этом году на Хмельнитчине в рамках "Большой стройки" планируют отремонтировать 207 километров дорог, в том числе 41 километр трассы М-30 Стрый – Изварино и 95 километров автодороги Н-03 Житомир – Черновцы.
Сооружение Дворца спорта в Хмельницком
Президент посетил и проинспектировал ход строительства Дворца спорта в Хмельницком, на улице Прибужской.
Городской голова Александр Симчишин рассказал, что сейчас степень строительной готовности объекта составляет 51%. Завершаются работы по устройству кровли зрительного зала, происходит утепление фасада физкультурно-оздоровительной части, обустраивают внешние инженерные сети и систему вентиляции.
Обратите внимание Строительство Киевской окружной дороги по программе Зеленского начнут в этом году, – Тимошенко