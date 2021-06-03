Зеленський 3 червня перебуває з робочим візитом на Хмельниччині. Президент вже відвідав засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України.

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Плани реалізації проєктів "Великого будівництва"

Майже 1 000 об'єктів проєкту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно,

– зазначив президент.

Він також додав, що успішна реалізація програми суттєво залежатиме від злагодженої взаємодії центральної та регіональної влади.

Реконструкція автодороги Житомир – Чернівці

Крім того, за інформацією Офісу Президента, Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції автодороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці. Зокрема, оглянув ділянку на автошляху від Старокостянтинова до Хмельницького, реконструкція якої здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков доповів, що виконання робіт на цій ділянці розпочали в березні 2021 року. Наразі там провели підготовчі роботи, встановили водопропускну трубу та прокладають дренаж. Кубраков запевнив, що ділянку зроблять у 2021 році.

Довідка. Загальна вартість реконструкції автодороги Житомир – Чернівці – 321,6 мільйона гривень. Завершити реконструкцію автодороги планують до кінця 2021 року за умови фінансування в повному обсязі.

Також міністр запевнив, що цьогоріч у Хмельницькій області зроблять основні автодороги національного та міжнародного значення, що забезпечить проїзд до багатьох туристичних об'єктів.

Зеленський наголосив на важливості дотримання перевізниками габаритно-вагових норм на автошляхах, щоб перевантажені автомобілі не руйнували новозбудовані та відремонтовані магістралі.

До слова, під час ремонту ділянки дороги Н-03 проведуть реконструкцію мосту через річку Бужок.

Президента поінформували, що цьогоріч на Хмельниччині в межах "Великого будівництва" планують відремонтувати 207 кілометрів доріг, зокрема 41 кілометрів траси М-30 Стрий – Ізварине та 95 кілометрів автошляху Н-03 Житомир – Чернівці.

Спорудження Палацу спорту у Хмельницькому

Президент відвідав і проінспектував перебіг будівництва Палацу спорту в Хмельницькому, на вулиці Прибузькій.

Міський голова Олександр Симчишин розповів, що наразі ступінь будівельної готовності об'єкта становить 51%. Завершуються роботи з улаштування покрівлі глядацької зали, відбувається утеплення фасаду фізкультурно-оздоровчої частини, облаштовують зовнішні інженерні мережі та систему вентиляції.

Довідка. Палац спорту матиме 2,5 тисячі глядацьких місць з можливістю збільшення до 3,1 тисячі. Там буде можливість проводити тренування та змагання, зокрема з волейболу, баскетболу, гандболу, футзалу тощо.

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