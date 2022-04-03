Зеленский анонсировал создание нового механизма для расследований военных преступлений России

Президент Владимир Зеленский заявил, что зверства оккупантов в Украине, в частности в Буче, не останутся без наказания. Для этого будет запущен новый специальный механизм правосудия.

Соответствующее решение президент принял сегодня, 3 апреля. Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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Сущность нового механизма

Владимир Зеленский объяснил, что украинские и международные специалисты, в частности следователи, прокуроры и судьи, будут вместе работать для того, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто развязал эту войну и принимал в ней участие.

К этому механизму будет вовлечен ряд украинских структур.

Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно,

– заявил Зеленский.

Президент призвал всех украинцев и друзей нашей страны в мире приобщиться к этому механизму, чтобы установить справедливость.

Глава государства отметил, что мир не раз видел военные преступления. Однако, по словам Зеленского, пора сделать так, чтобы зверства россиян были последним проявлением такого зла, а имена всех преступников были вписаны в "Книгу палачей". Все виновные будут найдены и наказаны.

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