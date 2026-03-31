Зеленский анонсировал в среду видеоразговор с американской стороной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в среду, 1 апреля, состоится видеоразговор с представителями США.

Об этом он сказал журналистам во время Бучанского саммита во вторник.

Что Зеленский сказал о новой встрече с американскими представителями?

По словам Зеленского, инициатива участия во встрече была взаимной, и он лично присоединится к переговорам. От украинской стороны также будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров, тогда как США будут представлять спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ожидается, что стороны обсудят текущую ситуацию и подготовку к возможной "хотя бы трехсторонней встречи". Отдельно речь пойдет об инициативе энергетического перемирия, которую Киев планирует передать через американскую сторону.

"С российской стороны не было никаких сигналов нам. По крайней мере, мы не получали. Я завтра безусловно передам США .... Я попрошу передать это предложение российской стороне", – сообщил он.

Зеленский говорил, что Россия должна определиться с местом трехсторонней встречи