Про це він сказав журналістам під час Бучанського саміту у вівторок.

Дивіться також У Зеленського відповіли, чи готова Росія припинити вогонь на Великдень

Що Зеленський сказав про нову зустріч з американськими представниками?

За словами Зеленського, ініціатива участі у зустрічі була взаємною, і він особисто долучиться до переговорів. Від української сторони також братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров, тоді як США представлятимуть спецпосланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Очікується, що сторони обговорять поточну ситуацію та підготовку до можливої "хоча б тристоронньої зустрічі". Окремо йтиметься про ініціативу енергетичного перемир’я, яку Київ планує передати через американську сторону.

"З російської сторони не було ніяких сигналів нам. Принаймні, ми не отримували. Я завтра безумовно передам США…. Я попрошу передати цю пропозицію російській стороні", – повідомив він.

Зеленський казав, що Росія має визначитися з місцем тристоронньої зустрічі