В своем традиционном обращении к украинцам Владимир Зеленский озвучил планы на следующую неделю. Большой объем работ запланирован на дипломатическом фронте, передает 24 канал.
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Партнеры приедут в Украину
По словам Зеленского, следующая неделя будет очень активной. В Киев приедут иностранные дипломаты, что в очередной раз покажет большую поддержку Украины от цивилизованного мира.
Работаем, чтобы были новые ограничения для россии за войну и новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – каждый день, каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности,
– сообщил президент.
Также он добавил, что возобновит практику обращений к государствам и народам, поддерживающим Украину в борьбе с российскими оккупантами. Кроме того, он напомнил всем должностным лицам, что только положительный результат работы дает право занимать государственные должности.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам