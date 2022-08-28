У своєму традиційному зверненні до українців Володимир Зеленський озвучив плани на наступний тиждень. Великий обсяг робіт запланований на дипломатичному фронті, передає 24 канал.

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Партнери приїдуть в Україну

За словами Зеленського, наступний тиждень буде дуже активним. До Києва прибудуть іноземні дипломати, що вкотре покаже велику підтримку України від цивілізованого світу.

Працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності,

– повідомив президент.

Також він додав, що відновить практику звернень до держав та народів, які підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами. Окрім того, він нагадав усім посадовцям, що лише позитивний результат роботи дає право займати державні посади.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців