Зеленский анонсировал встречу военных из стран "Коалиции желающих" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу военных из стран "Коалиции желающих", которые готовы разместить свой потенциальный миротворческий контингент.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля, пишет 24 Канал. Глава государства также назвал дату.

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Когда состоится встреча "Коалиции желающих"

Украинский президент сообщил, что в пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных команд, продемонстрировавших готовность разместить свой контингент на территории Украины. По его словам, это будет "первая глубокая встреча".

Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу (4 апреля – 24 Канал), будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде,

– заявил он.

Владимир Зеленский уточнил, что до этого были консультации, а предстоящая встреча предоставит некоторые разъяснения и подробности. По его словам, важно, что она будет основываться на подготовленных предложениях украинской стороны.

Кстати, британский International Institute for Strategic Studies оценил, сколько военных могут отправить в Украину. Там отметили, что одна бригада не играет никакой роли. Если будут морские силы, то привлекут Одесский порт.