Зеленский анонсировал встречу военных из стран "Коалиции желающих" в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу военных из стран "Коалиции желающих", которые готовы разместить свой миротворческий контингент.
- Встреча состоится в пятницу, 4 апреля, с целью обсуждения размещения контингента на территории Украины.
- Зеленский отметил, что эта встреча будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу военных из стран "Коалиции желающих", которые готовы разместить свой потенциальный миротворческий контингент.
Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля, пишет 24 Канал. Глава государства также назвал дату.
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Когда состоится встреча "Коалиции желающих"
Украинский президент сообщил, что в пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных команд, продемонстрировавших готовность разместить свой контингент на территории Украины. По его словам, это будет "первая глубокая встреча".
Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу (4 апреля – 24 Канал), будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде,
– заявил он.
Владимир Зеленский уточнил, что до этого были консультации, а предстоящая встреча предоставит некоторые разъяснения и подробности. По его словам, важно, что она будет основываться на подготовленных предложениях украинской стороны.
Кстати, британский International Institute for Strategic Studies оценил, сколько военных могут отправить в Украину. Там отметили, что одна бригада не играет никакой роли. Если будут морские силы, то привлекут Одесский порт.